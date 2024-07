Kamarádi promluvili o střelci z Šabiny: Václav tasil pistoli i na milence ženy!

Oba sousedé byli podle společného přítele kamarádi. Vedle sebe měli postavené domy pěknou řádku let. Hned vedle stojí obecní úřad. „Byl jsem zrovna v práci, když zazněly ty výstřely. Říkal jsem si, jsme taková malá obec, kde žijí samí slušní lidé, a najednou tohle. Oba jsem velmi dobře znal. Hrávali spolu tenis, grilovali. Rodiny se přátelily. Vůbec nechápu, co se mohlo stát. Věřím, že to byla nešťastná náhoda. Nebo za tím byly deprese či jiné zdravotní problémy. Říkal, že jezdí na vyšetření do Prahy. Přeci by ho nezabil kvůli sporu o strom, tomu nevěřím,“ popisoval ještě ve středu z události rozhozený starosta Pavel Pešek.

„Střelec dostal stavební povolení a měla tam stavět jeho dcera. Soused, který měl být zastřelený, s tím souhlasil, takže nechápu, proč by kvůli tomu byl nějaký spor,“ dodal pro CNN Prima News Pešek.

Blesk se díky společnému kamarádovi obou mužů dozvěděl ještě jiné okolnosti. „Venca kdysi provozoval bordel. V té době si opatřil zbraň. Poté pracoval jako číšník v Německu. Vím, že kdysi vytáhl pistoli na kuchaře, milence své ženy. Tam chybělo málo a už tenkrát by ji použil. Nakonec to ale ani neřešila policie a vše se ututlalo. Venca na to v hospodě několikrát zavzpomínal. Vypadalo to, že mu opravdu nevěra ležela v žaludku,“ říká kamarád. Podle jeho slov byl Václav B. nevyzpytatelný a psychicky labilní.

„S Jardou se často mezi sebou špičkovali ve stylu komedií Slunce, seno, když vy zvýšíte dům o štok, tak my o dva. Jindy ale do sebe šli opravdu ostře,“ dodává kamarád. Podle něj ale muselo u útočníka dojít ke zkratu. Zároveň doplnil, že velké přátelství pojí obě manželky, které společně chodily na procházky.

Spor kvůli stromu?

Policisté popsali, že starší muž zastřelil mladšího souseda a poté zbraň obrátil proti sobě. Důvod? Ten kriminalisté zjišťují. V obci se spekuluje, že měli spor o strom, který přesahoval větvemi na sousední pozemek.

Nelegálně držená zbraň

Během vyšetřování vyšlo také najevo, že devětašedesátiletý muž nebyl držitelem zbrojního průkazu a krátkou střelnou zbraň držel nelegálně. „Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. V případě, že bude vyšetřováním prokázáno, že sedmašedesátiletého muže opravdu usmrtil devětašedesátiletý muž, tak bude případ odložen z důvodu nepřípustnosti trestního stíhání, neboť pachatel zemřel,“ uvedl v tiskové zprávě policejní mluvčí Jakub Kopřiva.