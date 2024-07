Podcast: Škrtič zavraždil minimálně pět žen. Motiv vražd nikdy neprozradil

Josefa Slováka jeho okolí popisovalo jako velice charismatického a navíc inteligentního člověka. Zároveň to ale byl také krutý vrah, který si vysloužil přezdívku Škrtič. Poprvé zabíjel už v roce 1978, kdy mu bylo pouhých 27 let. Po propuštění z vězení pak spáchal minimálně další čtyři vraždy. Po dopadení sice ochotně spolupracoval s policií, zároveň se ale snažil kriminalisty mást. Několikrát je například poslal na místo, kde žádná mrtvola nebyla.

První vraždu spáchal Slovák v srpnu 1978. Ve vlaku do Bratislavy potkal jednadvacetiletou Jugoslávku Blažicu P., se kterou se dal do řeči a nabídl jí nocleh, což dívka přijala. Když dorazili do slovenského hlavního města, šli se projít do lesa, kde se Slovák pokusil o soulož. Mladá žena ale neměla zájem. Není zcela jasné, co přesně se stalo, protože vrah později policii sdělil spoustu nepravdivých informací. Údajně měl ale dívku znásilnit a pak uškrtit.

Policii se nakonec sám přiznal a za vraždu byl odsouzen k 15 letům ve vězení. Díky amnestii se však dostal ven o celých šest let dříve a brzy na to začal zase vraždit.

Slovák si navíc vyráběl falešné doklady a představoval se například jako člen Veřejné bezpečnosti, vysoce postavený vězeňský dozorce nebo člen kontrarozvědky. Díky tomu vzbuzoval větší důvěru a autoritu.

Čtyři měsíce po propuštění si vyrazil na Konopiště s šestnáctiletou Monikou. S tou se předtím seznámil v Praze. Při procházce v tamním lese ale Slovák vytáhl plynovou pistoli a na nebohou dívku zaútočil. Přežila, ale krutý vrah ji dorazil klackem. Po několika dnech se na místo činu vrátil. Zjistil, že mrtvolu nikdo neobjevil a rozhodl se proto zmást vyšetřovatele tím, že dívce vložil do kapsy jízdenku do Českých Budějovic. Zbavil se také důkazu v knize hostů v hotelu.

Za pouhých sedmnáct dní zabíjel znovu. S osmnáctiletou Vladislavou se opět seznámil ve vlaku do Bratislavy, vylákal ji na příhodné místo a tam ji zavraždil. Poté Slovák skončil ve vězení, ne však za výše zmíněné zločiny, ale kvůli nedovolenému ozbrojování. Za mřížemi špatně vycházel s jedním ze spoluvězňů a po propuštění vyhledal jeho přítelkyni Dianu, které tvrdil, že je bachař a za úplatu jí zprostředkuje setkání s přítelem ve vězení. Místo toho ji však zavraždil. Nikdy ale nepřiznal, že by zabíjel z pomsty.

Než byl dopaden, vraždil ještě minimálně jednou. Policii se k těmto zločinům přiznal, různým způsobem se ale snažil mást vyšetřování, měnil výpovědi a několikrát vzal kriminalisty na místa, kde tvrdil, že je zakopaná další oběť. Policie ale nic nenašla.

Mnohem více detailů krutých zločinech Josefa Slováka i o vyšetřování se dozvíte v nejnovější epizodě Insta Crime Podcastu