...když děti vraždí: Nekrofil z Kmetiněvsi, dětský gang z Olešnice i milostný trojúhelník z Děčína

Děti do patnácti let nejsou trestně odpovědné, tudíž pokud spáchají nějaký závažný trestný čin, je vyšetřování na konci odloženo. Mladý pachatel proto neskončí ve vězení ale v diagnostickém ústavu. Od patnácti let je tomu naopak, mladiství pachatelé ovšem dostávají oproti dospělým odsouzencům daleko mírnější tresty. Podobně tomu bylo i v případě vraždy v Olešnici.

Na otřesný případ z roku 2004 nikdy nezapomene většina obyvatel Olešnice na Rychnovsku. V rodinném domečku tam tehdy vnuk našel svou velmi vážně zraněnou babičku. Ta se stala obětí dětského gangu, který navedl tehdy 34letý gauner Vladimír Giňa. Celkem šest chlapců starých od jedenácti do šestnácti let nebohou Annu Otčenáškovou (†81) ubilo paličkou na maso. Mladí vrazi do seniorky kopali a nakonec i bodali nůžkami.

Z domu pak ukradli dva tisíce korun. Vražedný plán vymyslel Vladimír Giňa, který pověřil svého syna Vladimíra (tehdy 16), aby sehnal několik dětí. „Giňa starší nám řekl, že kdyby se ta paní bránila, tak ji máme zabít tím, co budeme mít po ruce,“ popsal před devatenácti lety jeden z nezletilých vrahů kriminalistům při výslechu.

Soud pět chlapců vzhledem k jejich nízkému věku neposlal do vězení, ale do různých diagnostických ústavů. Vladimír Giňa starší dostal 14 let vězení, jeho syn polovinu. Pětice mladých vrahů se dostala na svobodu v roce 2010 s čistým trestním rejstříkem.