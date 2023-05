Martin před 7 lety záhadně zmizel: Kriminalisté jeho případ dali do kalendáře pro vězně

Martin Březina (51) zmizel jako pára nad hrncem. Někdy začátkem května roku 2016 odešel i se svým psem z domova a už se nevrátil. Zmizení je o to záhadnější, že se mu nyní věnují i celorepublikoví kriminalisté. Údajně mohl mít finanční problémy.

Tehdy 44letý Martin Březina odešel ze svého domova ve Vamberku na Rychnovsku neznámo kam. S sebou si vzal svého psal, křížence labradora. Zřejmě se zvíře jmenovalo Saly, na krku totiž mělo známku ze dřeva ve tvaru kosti se jménem.

„V zaměstnání byl Martin Březina naposledy 6. května 2016 v obci Černíkovice a následující den již do zaměstnání nepřišel,“ popisují kriminalisté. Ti jeho případ zařadili do květnové části kalendáře, který se věnuje neobjasněným případům.

Z většiny jde o případy vražd, které se nepodařilo objasnit. Mezi nimi se ale vyskytují i pohřešované osoby a s nimi i Březina. Kriminalisté se v době jeho zmizení domnívali, že mohl odejít kvůli finančním problémům.

Není ani přesně jasné, kdy zmizel. Jeho pohřešování bylo nahlášeno až 11. května roku 2016. Už je to sedm let, co o něm nikdo neslyšel. Jde asi o 180 až 185 centimetrů vysokého muže, který má modré oči a na krátko střižené hnědé vlasy.