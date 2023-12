Ardenský lidožrout už je po smrti, jeho ex přesto znovu odsoudili: Pomáhala mu při vraždách panen!

Monique Olivierová (75) byla uznána vinnou z nápomoci při dalších třech vraždách svého exmanžela Michela Fournireta, známého taktéž pod přezdívkou „Ardenský lidožrout“. Sériový vrah se přiznával ke 12 vraždám postupně. Celkový počet obětí by však mohl být mnohonásobně vyšší. Chladnokrevnost, se kterou pár nevinné dívky nejprve nalákal a vzápětí zamordoval, otřásla celou Francii. Rodiny pozůstalých u soudu vyjádřili svou radost nad vykonáním spravedlnosti. Životy jejich milovaných jim však již nikdo nevrátí.

Olivierová si ve vězení odpykává už jeden doživotní trest za spoluúčast na čtyřech vraždách a skupinovém znásilnění z let 1987 až 2003. K němu by ale mohl přibýt další. Deviant Fourniret se totiž v roce 2018, tři roky před svou smrtí, přiznal k dalším třem vraždám. Francouzský soud proto Olivierovou nyní uznal vinnou v případu únosu, vraždy a znásilnění studentky Joanny Perrishové, Marie-Angele Domecové a také v případu zmizení Estelle Mouzinové.

Přestože u soudu vdova po vrahovi prosila o odpuštění, neprojevila jinak žádné emoce. Oproti tomu na straně pozůstalých to emocemi jen hýřilo. „Jsme spokojeni s tím, že soud uznal podíl Monique Olivierové na vraždě naší dcery a sestry. Byla uznána vinnou ve všech bodech obžaloby a podle toho byl vynesen i rozsudek a trest,“ uvedl v článku deníku Daily Mail otec Joanny Parrishové u soudu. Přítomen byl i přítel Joanny. Pozůstalí v minulosti vytýkali francouzským úřadům netečnost a nedůslednost při vyšetřování.

Joannu si pár vyhlédl na základě inzerátu v novinách. Mladá dívka nabízela své služby učitelky angličtiny. V zámince nic netušící Joannu dostat do svých spáru, manželé na inzerát odpověděli s tím, že potřebují učitelku pro svého malého syna. Nahá mrtvola Britky byla nalezena v řece Yonne, poblíž města Auxerre. Podle Joannina otce bylo od počátku jasné, že v hrůzném činu měla prsty i Olivierová.

„V našich myslích jsme nikdy nepochybovali, že byla stejně zodpovědná za vraždu Joanny a dalších zcela nevinných obětí. Od prvního okamžiku, kdy byla oběť vybrána, věděla přesně, přesně, co se s nimi stane. Nejenže jim nijak nepomohla, ale aktivně podporovala a účastnila se jak jejich únosu, tak následné vraždy.“ Velkou roli podle mnohých mohlo hrát to, že je žena a tudíž si byla schopná rychle získat důvěru dívek. Pro ty muselo být těžko představitelné, že by jim mohla ublížit.

Slíbila mu, že mu pomůže lovit panny výměnou za vraždu manžela

Fourniret se narodil v roce 1942 v Ardenách u francouzsko-belgických hranic. Živil se převážně manuálními pracemi, ale také jako pracovník ve škole. Později tvrdil, že ho v dětství sexuálně zneužívala matka. Poprvé byl odsouzen v roce 1966 za sexuální napadení pěti dívek. Ve vězení si pak začal dopisovat se svou budoucí partnerkou Moniquou Olivierovou.

V dopisech jí detailně popisoval své zvrhlé fantazie o znásilňování a zabíjení mladých dívek. Olivierová mu přislíbila při budoucích zločinech svou pomoc výměnou za vraždu jejího manžela. K té však nikdy nedošlo. Poté, co byl v roce 1987 propuštěn začali spolu udržovat intimní poměr. K první společné vraždě došlo ještě v témže roce. O několik let později se jim narodil syn Sélim. Manželé se rozvedli v roce 2010. Posléze Olivierová Fournireta obvinila z několika dalších vražd, u kterých panovalo podezření, že je měl na svědomí.

Dopadení Ardenského lidožrouta

Pár byl dopaden v roce 2003, když se jedné dívce, kterou unesl, podařilo utéct a pak poznat auto únosců. Při dalšímu procesu před třemi lety soud Fournireta potrestal dalším doživotím za vraždu z roku 1988, Olivierová dostala 20 let za spolupachatelství.

Fourniret byl nejprve v roce 2008 odsouzen na doživotí za vraždy a znásilnění sedmi žen a dívek ve věku od 12 do 21 let. Jeho bývalé manželce Monique Olivierové soud za napomáhání k těmto trestným činům z let 1987 až 2001 uložil stejný trest. Přiznal se téměř ke všem svým vraždám, znásilněním a dalším trestným činům, z nichž byl obžalován. Počtem vražd, jež jsou mu přičítány, se Fourniret řadí mezi největší francouzské zločince posledních desetiletí. Jeho úmrtí však přineslo zklamání několika rodin, které doufaly, že se jim podaří odsouzeného vraha dostat před soud i v případě jejich zmizelých příbuzných.

Potěšení ze zabíjení

Výslech vraha přítomné policisty naprosto zděsil. „Vždy když jsem dívky znásilňoval a zabíjel, díval jsem se do zrcadla. To mi dělalo to největší potěšení,“ pronesl Michel Fourniret (62) s ledovým klidem. „Nazývá sám sebe pyšně 'lovcem panen' a považuje své zločiny za normální,“ uvedli policisté. Olivierová tehdy sdělila vyšetřovatelům další šokující fakta: „Zpočátku jsem nevěděla, že je chce zabíjet. Po prvním únosu mě poslal pryč. Pak jsem slyšela výstřel. Když jsem se vrátila, řekl mi, že tělo zahrabal bagrem.“ Vždy když jí manžel řekl: „Dnes jsem byl na lovu a jsem velmi spokojený,“ věděla, o čem mluví.

Michel Fourniret zemřel v roce 2021 na nemocničním oddělení s ostrahou ve zdravotnickém zařízení v Paříži ve věku 79. Trpěl Alzheimerovou chorobou a problémy se srdcem. Podle listu Le Parisien byl v umělém spánku