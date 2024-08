Podcast: Vražda kamarádek v Prokopském údolí zůstávala roky nevyřešenou. Po 12 letech pomohl kriminalista Markovič!

Byl parný 8. červenec roku 1968 a dvě třináctileté kamarádky, Jana Unčovská a Jarmila Kamenovová, se rozhodly vydat na koupaliště do pražského Prokopského údolí. K vodě ale nikdy nedorazily. Po cestě je kdosi chladnokrevně zastřelil. Policii trvalo dlouhých 12 let, než se jí podařilo určit vraha mladých dívek. Jednalo se o milovníka zbraní Františka Zenkera, kterému v době vražd bylo pouhých 18 let. Od soudu Zenker odešel s trestem odnětí svobody na 25 let. Ten si ovšem neodseděl celý...