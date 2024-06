„Voňavá“ nehoda: Opilý a zdrogovaný traktorista se zákazem řízení hnůj nedovezl

Kuriózní nehoda se stala ve Vamberku na Rychnovsku. Traktor po silnici táhl přívěs plně naložený hnojem. V kopci se ale náklad odpojil a už to jelo. Valník sestřelil zábradlí, značku a nakonec se napasoval do jediného problematického místa široko daleko, do potoční vpusti. Traktorista (36) věděl, že je zle, a tak se pokusil zmizet. Marně.