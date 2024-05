Pomoc druhým zaplatili životem: Hasiče smetl na dálnici D1 kamion, dva nepřežili

Obrovská tragédie se odehrála na dálnici D1 u slovenské obce Horná Streda. Hasiči tu v pondělí v podvečer likvidovali za asistence policie požár auta. Při tom do jejich odstavených zásahových vozidel najel kamion. Dva hasiči (†27 a †43) zemřeli na místě, dva policisté utrpěli zranění.

Zásah u hořícího auta skončil tragicky. Do hasičských vozidel, odstavených počas zásahu u svodidel vpravo, narazil kamion. Nehodu nepřežili dva z hasičů, uvedl server noviny.sk, další dva zranění jsou policisté.

Video Kamion na slovenské D1 naboural policejní auto a hasičcké vozy, dva hasiči nepřežili. - TV JOJ Video se připravuje ...

„Řidič (40) kamionu značky Scania z dosud nezjištěných příčin přejel do pravé části vozovky, kde narazil přední částí vozidla do vozu Mýtné policie odstaveného na krajnici,“ popsali slovenští policisté. Řidič skončil v policejní cele, alkohol nenadýchal.

Mrtví i zranění

V policejním voze seděl jeden z členů hlídky. S těžkými zraněními jej vrtulník transportoval do nemocnice. Tam skončila s lehkými poraněními i jeho kolegyně, která stála venku vedle auta.

Kamion poté co sešrotoval policejní auto, narazil do prvního ze dvou hasičských vozů. Vedle něj stáli u svodidel dva hasiči, ti nepřežili. Druhý hasičský vůz náraz odmrštil do středu silnice.

Zdrceni z úmrtí

Na místo nehody přijel i slovenský ministr vnitra Matůš Šutaj Eštok a prezidenti policejního i hasičského sboru. „Vyjadřuji upřímnou soustrast rodinám zasahujících hasičů a brzké uzdravení zraněným,“ uvedl Šutaj Eštok. Přidal též výzvu řidičům, aby byli při řízení pozorní, všímali si okolí a snažili se předejít zbytečným tragédiím.

„Přišli jsme o dva kolegy. Kolegy, kteří nikdy neváhali nasadit svůj život při pomoci druhým. Svoji práci milovali a brali ji jako poslání, nikdy neváhali podat kdykoli komukoli z nás pomocnou ruku,“ popsali slovenští hasiči. Zbytečná smrt všemi otřásla.