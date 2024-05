Opilý řidič přidal plyn a vjel do lidí: Šest zraněných, tři děti ve vážném stavu

Neštěstím skončila sobotní gulášová párty na ranči v Červené Vodě na východním Slovensku. Do návštěvníků vjel muž (59) s terénním autem. Podle svědků před skupinkou vůbec nebrzdil, naopak, ještě přidal plyn. Zranil šest lidí, hodně zle jsou na tom tři malé děti.

Návštěvníci se na akci bavili, užívali si volný den. Pohodu ale záhy narušil řidič s terénním autem. „Mysleli jsme, že nemá brzdy. Vždyť on ještě přidal a vrazil do těch lidí, a to tam byly i děti,“ popsali podle serveru noviny.sk svědci.

Video Při akci na slovenském ranči vjel opilý řidič do lidí, šest zraněných, tři děti vážně. - TV JOJ Video se připravuje ...

Právě děti odnesly náraz auta nejhůře. Pro čtyřletého chlapečka a o rok starší holčičku musel dokonce přiletět záchranářský vrtulník. Oba utrpěli těžká zranění, dívenku museli zdravotníci uvést do umělého spánku.

Řidič z místa nehody ujel. Policisté ho dopadli v nedalekém Sabinově, kde ještě stačil nabourat do sloupu elektrického vedení. „Dechová zkouška řidiče byla pozitivní a dosáhla hodnoty více než dvě promile,“ uvedli policisté Prešovského kraje.

Muž skončil v poutech, strážcům zákona se totiž podle svědků při zadržení vzpouzel. Případ si převzal vyšetřovatel.