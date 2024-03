Opilý dodávkář boural na Benešovsku: Pět zraněných, z toho tři děti

Opilý, jak zákon káže, sedl v sobotu odpoledne na Benešovsku řidič za volant dodávky. Nedaleko obce Nespeky jeho cesta skončila. A nejen jeho. Naboural auto před sebou, to náraz odmrštil do protisměru. Tam to odnesl další vůz. Záchranáři ošetřili pět zraněných, z toho tři děti.