Dopravní nehoda na Benešovsku: Při srážce čtyř aut se zranilo deset lidí, z toho sedm vážně

Nehoda byla hlášená kolem 14:45. „Dvě auta se srazila zřejmě v jednom pruhu, vozidlo za nimi se jim snažilo vyhnout a srazilo se s protijedoucím autem,“ řekl ČTK policejní mluvčí Pavel Truxa.

Podle mluvčího záchranné služby Marka Hylebranta je zraněno deset lidí, sedm těžce a tři lehce. „Zasahovaly tři letecké služby a šest našich posádek,“ řekl mluvčí. Všechny čtyři zraněné děti utrpěly podle Hylebranta těžké zranění. „Dvě letěly vrtulníkem do pražských nemocnic, jedno do nemocnice v Českých Budějovicích a jedno bylo transportováno pozemní cestou do pražské nemocnice,“ doplnil.

Traumaplán v regionu aktivovaly integrované záchranné složky podruhé. Ráno to bylo zhruba na hodinu a půl kvůli vyššímu počtu lidí, kteří se v rodinném domě v Příbrami přiotrávili oxidem uhelnatým. Záchranáři je převezli do tří nemocnic.