Otrava oxidem uhelnatým v Příbrami: Deset lidí s poruchami vědomí skončilo v nemocnici

Deset lidí se v sobotu ráno v Příbrami v rodinném domě přiotrávilo oxidem uhelnatým. Zdravotníci je převezli s poruchami vědomí do tří nemocnic. Zhruba na hodinu a půl byl kvůli vyššímu počtu zraněných aktivován traumaplán. Jedovatý plyn zřejmě vznikal nedokonalým spalováním v kotli na tuhá paliva. ČTK to řekli mluvčí záchranné služby a hasič.

Událost byla hlášena v sobotu po 07:00 v rodinném domě v Březnické ulici. „Šlo o větší rodinný dům rozdělený na bytové jednotky, kde byl kotel na tuhá paliva, zřejmě nedokonalým spalováním došlo k vývoji oxidu uhelnatého. Prováděli jsme přirozené odvětrání objektu a měření koncentrací,“ řekla mluvčí krajských hasičů Veronika Švorcová Mocová. Hasiči z domu evakuovali sedm lidí, tři byli zachráněni ještě před příjezdem jednotky, doplnila mluvčí.

„Měli jsme deset pacientů s poruchami vědomí,“ řekl mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant. Záchranáři je převezli do nemocnic s barokomorou, sedm do nemocnice v Kladně, jednoho do pražské nemocnice Na Homolce, dva na centrální příjem do Příbrami.