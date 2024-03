Devět lidí se v Kouřimi otrávilo oxidem uhelnatým: Pro dítě letěl vrtulník!

Devět lidí se v neděli večer v penzionu v Kouřimi přiotrávilo oxidem uhelnatým, jsou mezi nimi dvě děti, všichni jsou při vědomí. Jedno z dětí záchranáři transportovali letecky ve středně těžkém stavu do nemocnice v pražském Motole, další lidi rozvezli sanitkami do několika nemocnic. Hasiči nyní místo odvětrávají. ČTK to řekli mluvčí záchranné služby a hasičů.