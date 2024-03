Schizofrenik Matej v kupé pobodal studentku: Podle psychiatričky měli zakročit jeho příbuzní

Psychiatrička Danica Caisová pro deník Plus JEDEN DEŇ uvedla, že existují zákonné možnosti, jak si poradit s nemocným člověkem, který odmítl podstoupit léčbu. Jsou totiž stanovené podmínky, za jakých lze člověka internovat.

Hrozilo mu až 20 let vězení

Loni na Dušičky devětadvacetiletý Matej ze Spišské Nové Vsi na Slovensku nastoupil v Krompachách do rychlíku. V kupé si vyhlédl studentku Ľudmilu (22) a bez zjevného důvodu ji pobodal kuchyňským nožem. Rány vedl do krku a ruky, mladá žena brutální útok naštěstí přežila.

Podle košické policejní mluvčí Lenky Ivanové měl Matej v úmyslu Ľudmilu zabít. Hrozilo mu až 20leté vězení, ale v případu došlo k zvratu. Ukázalo se, že Matej trpí schizofrenií. Stíhání proto bylo zastaveno a útočník skončil v psychiatrické léčebně.

Bral drogy, matka o schizofrenii věděla!

Cestující schizofrenika Mateje po útoku zpacifikovali a zavolali policisty. V průběhu vyšetřování však vyšlo najevo, že je Matej duševně nemocný a potřebuje akutní léčbu. Útočník proto skončil v psychiatrické léčebně v Plešivci.

Sousedé vypověděli, že měl zvláštní vystupování a jeho maminka také přiznala, že je Matěj schizofrenik. Přesto se v domácnosti situace nijak neřešila. Sám Matej diagnózu popíral a odmítal se léčit. Jak uvádí deník Plus JEDEN DEŇ, v minulosti měl také problém s užíváním drog.

Danica Caisová zdůraznila, že právě příbuzní jsou ti, kteří by si měli svých blízkých všímat. Zejména v tak závažné situaci. Psychicky nemocný mladík, potenciálně nebezpečný svému okolí, by pak mohl skončit v péči lékařů, i když by sám o léčbu nestál.

Mezi podmínky k internaci podle psychiatričky Caisové patří například různé infekční choroby, od pohlavně přenosných, až po tuberkulózu. „A patří tam i nemoci psychické, pod jejichž vlivem člověk ohrožuje sebe nebo své okolí. Ano, tehdy lze člověka umístit do psychiatrické léčebny bez jeho souhlasu,“ uvedla. Podle Caisové ovšem musí hospitalizaci nařídit soud, a to do tří dnů po oznámení návrhu nemocnice.