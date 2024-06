Místo cely svoboda: Mariusz, který srazil na D1 hasiče, měl v krvi drogy! Do vazby nejde

Po čtyřech dnech strávených v policejní cele je volný. Státní zástupce pro Mariusze, obviněného z usmrcení a ublížení na zdraví, žádal vazbu. „Byla požadovaná útěková a předstižná vazba,“ uvedla trenčínská okresní státní zástupkyně. Znamená to, že pobyt za mřížemi měl zabránit tomu, aby kamioňák utekl nebo se skrýval před trestním stíháním a také aby nemohl v trestné činnosti pokračovat.

Jenže soudce trenčínského okresního soudu viděl celou situaci jinak. „Propustil obviněného ze zadržení na svobodu, nevzal ho do vazby. Neztotožnil se s naším návrhem, a proto jsme podali stížnost,“ uvedla podle serveru noviny.sk žalobkyně. Vazbu tak u Mariusze nahradil dohled probačního a mediačního úředníka. A to i přes kamioňákův kladný vztah k omamným látkám.

Pozitivní test na drogy

„Negativně ve vztahu k obviněnému vyznívá pozitivní test na drogy, a to konkrétně amfetamin a tetrahydrokanabinol. I sám obviněný při výslechu uvedl, že občas kouří marihuanu, kterou naposledy užil asi před dvěma týdny a výjimečně si dal 18. května i amfetamin,“ uvedl podle deníku Plus JEDEN DEŇ mluvčí trenčínského soudu Roman Tarabus s tím, že kamioňák popřel, že by drogy užil v den tragické nehody.

Tomu odpovídá i nemocniční vyšetření po tragické nehodě. Mariusz podle něj nejevil známky intoxikace. „Protože v tomto případu není prokázané užití omamných a návykových látek v souvislosti s řízením vozidla, nelze na tomto stavět, že by obviněný v případě propuštění na svobodu jezdil pod vlivem drog,“ doplnil Tarabus.

Prý usnul...

Obviněný šofér u soudu plakal. Měl ale tvrdit, že si na to, co se dělo před nehodou nepamatuje. Prý jej přemohl mikrospánek, probudil ho až náraz do vozu policie a hasičů. Spekulace, že před nehodou se soustředil na mobilní telefon, odmítl.

Za tragickou nehodu, při které vyhasly životy dvou hasičů a příslušník mýtné policie bojuje o život, mu hrozí až pět let v base.