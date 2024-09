Podcast: Danielu (†21) měla na kolejích v Brně ubodat kamarádka Patricie. Soud ale medičku zprostil viny

29. května 2003 vyjížděli kriminalisté na vysokoškolské koleje brněnské Masarykovy univerzity v ulici Vinařská k závažnému případu. V pokoji 213 došlo k vraždě teprve jednadvacetileté studentky Daniely, které pachatel zasadil několik bodných ran kuchyňským nožem. Do nemocnice byla toho večera převezena spolubydlící a kamarádka zavražděné dívky, Patricie Odleváková. Byla to ona, kdo zřejmě naposledy viděl Danielu živou.

Dívky se znaly od dětství. Na začátku vysoké školy se dokonce sestěhovaly na stejný pokoj na kolejích. Jejich přátelství ale několik měsíců před Danielinou smrtí začalo nabírat jiný směr. Odleváková měla na Danielu začít žárlit za to, že ji mají kamarádi radši. Společní známí se navíc chtěli bavit jen s Danielou, což Odleváková těžce snášela. „Děcka slavila Silvestra na horách a ji nikdo nepozval. To pro ni bylo horší než facka. Volala k nám domů, že chce jet a ať jí to Daniela zařídí,“ popsala v minulosti pro iDNES matka zavražděné Daniely.

Policie tak Odlevákovou začala podezírat, že může mít na kamarádčině smrti podíl. Osudného večera měla navíc Daniela kamarádce sdělit, že s ní už na kolejích bydlet nechce. Krátce po vraždě měla Odleváková navíc pořádat velký večírek, na který pozvala mnoho spolužáků. Později vyšlo najevo, že dívky během večera popíjely alkohol. U Odlevákové v krvi byl ovšem zjištěn i tramadol (lék na bolest, pozn. redakce). O tom dívka tvrdila, že si ho sama nevzala, a že jí ho do pití musel někdo přimíchat.

Znalci z oboru psychologie v soudní zprávě uvedli, že kombinace alkoholu a léku na bolest mohla u studentky vyvolat těžkou formu toxické psychózy. I z toho důvodu bylo původní obvinění pachatelky z vraždy překvalifikováno na trestný čin opilství. Složitý případ soudy řešily dlouhé měsíce. 6. února roku 2007 definitivně rozhodl odvolací senát Krajského soudu v Brně, o tom, že Patricie Odleváková nebude za čin potrestána.

S konečným rozhodnutím soudu se nedokázali smířit rodiče zesnulé Daniely. „Nedokážu si představit, že by smrt mé jediné dcery zůstala bez trestu. Kdybych věděla, že to ta holka udělala v pominutí smyslů, snad by se s tím dalo nějak žít. Jenže tomu nevěřím,“ uvedla Danielina maminka. Odleváková v květnu 2008 úspěšně složila i poslední státnici z interny na lékařské fakultě a stala se lékařkou. Vražda jednadvacetileté Daniely tak zůstala dodnes nepotrestána.

Více informací se dozvíte v nejnovější epizodě Insta Crime Podcastu, kterým provází moderátorky Tereza a Petra.