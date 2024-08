Podcast: Marek ubodal matku, postiženému bratrovi téměř oddělil hlavu od těla!

V polovině října roku 2016 vyrazil tehdy pětadvacetiletý Marek Čáp z Brna za svou matkou (†53) s mentálně handicapovaným bratrem Michalem (†28). O milou návštěvu se ale nejednalo. Mladík se rozhodl své příbuzné chladnokrevně zavraždit. Útok nožem byl natolik silný, že Čáp téměř oddělil bratrovi hlavu od těla. Krajský soud v Brně poslal mladého vraha nakonec do vězení na 20 let. Olomoucký Vrchní soud nakonec Čápovi trest ještě o dva roky snížil.

Marek Čáp od brzkého věku navštěvoval Základní uměleckou školu, kde se naučil hrát na housle a také krásně zpíval. A hudba mu skutečně velmi šla. Svého času byl mezi desítkou nejlepších dětských interpretů lidových písní, působil jako primáš folklorního souboru (první houslista, pozn. redakce), vydal několik CD a hrál i v symfonickém orchestru Masarykovy univerzity v Brně, kam se později jako dospělý přestěhoval.

Čápova matka si ale pro mladšího syna představovala jinou budoucnost. Snila, že z potomka bude kromě nadějného hudebníka i medik. Čáp studia medicíny zkusil, ale po třech absolvovaných semestrech školy zanechal. Před rodinou ale předstíral, že stále studuje a nechal si dále od otce, který s rodinou dlouhodobě nežil, platit alimenty.

Matka ho měla psychicky týrat

Mladík ke své matce, kterého dle jeho slov celý život za nic nepochválila a kterému měla vyhrožovat, psychicky ho vydírat, choval čím dál větší vztek a nenávist. Na podzim roku 2016 se proto Čáp rozhodl, že se matky musí jednou a pro vždy zbavit.

13. října 2016 nad ránem vyrazil mladík autem z Brna do Jihlavy. Aby ho nezachytily kamery, vyhnul se schválně dálnici a jel přes menší města a obce. Ironií je, že Čápa po cestě zastavila policejní hlídka, od které dostal pokutu za to, že mu na autě nesvítilo jedno světlo. Po příjezdu do Jihlavy se mladý muž převlékl do připraveného oblečení, vzal do ruky nůž a vnikl do bytu, kde tou dobou spala jeho matka a starší, mentálně handicapovaný bratr Michal.

Vraždu bratra neplánoval?

Čáp vyděšenou matku natlačil do ložnice na postel. Tam ji zaklekl a přitom jí zasadil 26 bodno-řezných ran, kdy zasáhl všechny životně důležité orgány. Následně matce prořízl hrdlo. Po zhruba hodině mladík zavraždil i svého o tři roky staršího bratra.

Podle Čápovy pozdější výpovědi Michala zavraždil z toho důvodu, že mu bylo jasné, co bude následovat, až ho zatkne policie. Bratr by zůstal sám a neměl by se o něj podle mladíka kdo starat. Síla, s jakou Michala Čáp ubodal, byla tak extrémní, že bratrovi téměř oddělil hlavu od těla. Nůž se totiž zastavil až o krční obratel.

Za dvojnásobnou vraždu poslal Čápa Krajský soud v Brně dne 27. července 2017 do vězení na 20 let. O čtyři měsíce později vrahovi Vrchní soud v Olomouci snížil trest o dva roky.

