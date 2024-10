Podcast: Kastrace u Vorla vyvolala nenávist k ženám. Seniorku uškrtil a zasadil jí desítky bodných ran

Antonín Vorel měl IQ v pásmu slaboduchosti. První sexuální útok spáchal už v šestnácti letech. Za dva roky se dopustil pěti podobných napadení a dvakrát skončil ve vězení, po kterém následovala ochranná ústavní léčba. Lékaři mu následně vzhledem k jeho nadměrným sexuálním pudům navrhli, aby teprve v 18 letech podstoupil kastraci. S čímž nakonec Vorel i díky přemlouvání matky souhlasil.

„Nechtěl jsem se dát operovat, matka mi ale poradila, abych to podepsal, abych nebyl v léčebně dlouho.“ Kriminalista Jiří Markovič v knize Lovec přízraků uvádí, že vzhledem k Vorlově inteligenci možná ani nevěděl s čím přesně souhlasí. Vzhledem k jeho věku ale kastrace nepotlačila sexuální pudy zcela. Dnes se u takto mladých lidí tento zákrok neprovádí.

Zmatená seniorka

Po propuštění z ústavní léčby docházel Vorel na ambulantní léčbu a chvíli, jak se říká, sekal latinu. Ale 24. listopadu 1978 jel z Brna do Prahy vyzvednout si na ubytovnu, kde dříve žil, jakýsi dopis. Ten po různých peripetiích stejně nezískal a zůstal sám v noci na sídlišti Hodkovičky. Krátce na to potkal kamaráda svého bratra, Václava Petráně, kterého příliš neznal. Ten mu prý řekl, že po něm jde kriminálka a musí rychle sehnat nějaké peníze a zmizet. Údajně chtěl s Vorlem jet do Brna.

Pak se na sídlišti objevila zmatená třiašedesátiletá Marie. Ta pracovala jako sálátářka v baru Lucerna a roky bydlela s manželem na Smetanově nábřeží. Na podzim roku 1978 se ale museli z bytu vystěhovat a přestěhovali se na na sídliště Jižní Město.

Starší žena s tím měla velký problém a ve městě se špatně orientovala. Po odpolední směně se jí často nedařilo dorazit domů, protože bloudila. Stejně tak tomu bylo i osudnou noc. To cestovala po celém městě, ptala se náhodných lidí, jak se dostat na Jižní Město, až nakonec skončila právě v Hodkovičkách, kde číhal i její vrah.

Petráň řekl Vorlovi, že seniorka bude mít určitě peníze a pak se za ní rozběhl a praštil ji klackem po hlavě. Když na místo doběhl i Vorel, začal ženu škrtit. „Pozoroval jsem ženu jak leží. Poznal jsem, že je podle všeho mrtvá. Jak tam nehybně ležela, dostal jsem chuť na pohlavní styk. Vyndal jsem z kapsy zavírací nůž a tím jsem rozřezal ženiny šaty tak, že měla obnažený trup i spodní polovinu těla,“ popsal později Vorel. Tělo nakonec bodl čtyřiatřicetkrát.

