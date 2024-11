Podivná sebevražda Anety (†23) v Letňanech: Matka Anna prozradila, co vše v případu nesedí!

Když se začala Anna Rodová před 10 lety zajímat o to, co předcházelo smrti její třiadvacetileté dcery Anety, neměla zpočátku ani ponětí, že bude muset dle jejích slov bojovat s větrnými mlýny. „Já jsem pak velice rychle pochopila, že to tak je a že vlastně bojuju s celým tím systémem," přiznala moderátorkám Insta Crime Podcastu Anna Rodová.

Osudná byla pro její dceru noc z 18. na 19. září roku 2014. Po návratu z dovolené v Dominikánské republice Aneta dorazila do pražského baru za kamarádkou Kateřinou a jejím tehdejším přítelem Ahmadem. Přibližně kolem šesté hodiny ráno měla trojice dorazit do mužova bytu v Letňanech, kde se měla Aneta údajně ubodat. Případ byl lékaři uzavřen jako sebevražda pod vlivem toxické psychózy.

Co se tři hodiny dělo?

Maminka Anna se ale ani po letech nemůže zbavit dojmu, že na smrti její dcery něco nesedí. „Aneta nikdy neměla problém s alkoholem nebo s drogama a najednou, když řekli, že jde o intoxikaci, tak jsme z toho byli všichni v rodině úplně zhroucení. Pak přišel další policista a ten nám tvrdil, že to není pravda, že spáchala sebevraždu 13 bodnými ranami. Tak jsem na ně koukala a říkala, co je tedy pravda?“ svěřila se Rodová.

Podle režiséra filmu Aneta, který vstupuje do tuzemských kin 7. listopadu, Jiřího Sádka policie udělala už na počátku chybu v tom, že případ vyšetřovala pouze jako sebevraždu. „Sebevražda to může být pouze v případě, že je vyloučena vražda, tím pádem by to mělo být vyšetřované minimálně jako podezřelé úmrtí, což znamená nasazení mordparty, což znamená, že to místo se zajistí, je prohlášeno za místo činu,“ vysvětlil v podcastu Sádek, který se případem Anetiny smrti roky zabýval.

Pozůstalým nesedí ani přístup záchranné služby, která do bytu v Letňanech 19. září přijela. „V papírech bylo napsáno, že když přijeli (záchranáři, pozn. redakce) takže vlastně už neměla tep, tlak a měla rozšířené zornice. A to se potvrdilo spolu s rozvratem vnitřního prostředí. Takže co se tam dělo, než ona dojela vlastně do vinohradské nemocnice, ty tři hodiny? Dokonce jsme se dověděli informaci, že ve Vinohradech byl připravený sál a volali, urgovali záchranku,“ popsala podivné okolnosti Anna Rodová.

Režisér: Kateřina si řekla o honorář!

Podle Anetiny maminky se vše začalo řetězit a postupně troskotat po výpovědích Ahmada a Kateřiny. „Nebyli to dle mého relevantní svědci. V době, kdy se tam vše dělo, byli pod vlivem drog a alkoholu. Pro mě je nepochopitelné, že ten člověk (Ahmad, pozn. redakce) říkal, že někomu nabízel drogy a Policie ČR s tím nic neudělala," přiznala Rodová.

Pro dokumentární film Aneta se režisér Jiří Sádek rozhodl oslovit i mnoho známých zesnulé mladé ženy. Ale mluvit skoro o deset let starém případu nikdo nechtěl. Osloveni byli i ti, kteří Anetu viděli naživu v jejích posledních hodinách. Reakce na žádost o rozhovor, kterou Sádek Kateřině zaslal, všechny šokovala. Bývalá Anetina přítelkyně si totiž za rozhovor ve filmu řekla o tučný honorář.

„To za mě prostě neexistuje. V ten moment, kdy jdu mluvit o své zemřelé kamarádce, kterou jsem viděl zemřít, tak já bych si za to peníze nikdy nevzal. To prostě není morální imperativ, který my jsme snažili držet celý film. Chtěli jsme dát prostor všem stranám, aby to bylo fér, ale tohle pro nás nebylo úplně přípustné," vysvětlil Sádek.

Více se dozvíte v rozhovoru v nejnovějším díle Insta Crime Podcastu, který si pro vás připravily moderátorky Tereza a Petra. Film Aneta režiséra Jiřího Sádka je v kinech od 7. listopadu 2024.