Horšího zloděje jste neviděli: Při lupu málem zemřel!

Zloděj zažíval při výslechu trapné chvíle.
Při lupu několikrát tvrdě upadl.
Autor: avi - 
15. ledna 2026
14:00

Až budete mít někdy den blbec, vzpomeňte si na anglického zlodějíčka. Tomu se sice podařilo úspěšně vloupat na čerpací stanici, avšak s útěkem už to bylo trochu horší. Nemotorně se motal po benzínce, pravá ruka nevěděla, co dělá levá a k tomu si natloukl. Video jako vystřižené z grotesky zveřejnila anglická policie.

Andrew Pickering (50) by se mohl pyšnit titulem nejneohrabanější zloděj na světě. Není jisté, zda za jeho nešikovnost mohla nervozita z páchaného zločinu či počínající Parkinsonova choroba, jedno je ale jisté, při výslechu na policii musel Andrew zažívat trapné chvíle. 

Čtyřikrát spadl ze stropu

Andrew se vloupal na čerpací stanici v hrabství Durham s kumpánem Danielem Reayem (46). Video nejprve zachycuje, jak Andrew prorazí strop při vstupu do zadní místnosti obchodu, který má v plánu vyplenit. Žuchne na zem!

Poté se snaží vypáčit pokladnu s hotovostí, ale místo toho ji jenom poničí a tak si do mikiny nacpe pár krabiček cigaret jako cenu útěchy. Spokojen s kořistí se chystá na útěk a v tom začíná zlatý hřeb videa.

Při prvním pokusu o útěk zradí Andrewa žebřík a zřítí se dolů jako pytel brambor. Nešikovný Pickering se nehodlá vzdát a opře žebřík o reflexní vestu, což způsobí, že uklouzne a opět několikrát spadne.

Při dalším pokusu se konečně vyšplhá po vybavení benzinky nahoru, ale opět spadne ze stropu a natluče si o žebřík.

Při výslechu převrhl hrnek s vodou

Poučeného zlodějíčka nakonec spasila myšlenka, že by mohl utéct přes obchod.  Pohyb po zemi mu ale také dělá značné problémy a přelítne přes pult do hromady reklamních výrobků u pokladny.

Nevzdává se, trochu se oklepe, zakymácí a narazí do beden od piv. Nakonec se mu konečně podaří opustit obchod a zanechává po sobě pořádnou spoušť.

Aby Pickering dostál svého titulu nejnemotornějšího zloděje, převrhl u výslechu hrnek s vodou. Policie vyčíslila jeho amatérismus v přepočtu na 90 000 korun.

