Polská vláda varuje řidiče před cestami do Česka: Podnikatel přišel o SPZ kvůli cizímu dluhu
Drama na sociální síti odstartoval polský podnikatel Tomek Scheller. Ten totiž nedávno cestoval do Česka v autě od leasingové společnosti. Policisté mu při kontrole odmontovali registrační značky kvůli nezaplaceným pokutám, které měla v České republice leasingová společnost. Polská vláda proto vydala varování.
Podnikatel popsal nepříjemný zážitek z cesty ve videu na instagramu. Uvedl, že mu policisté při silniční kontrole oznámili, že mu musí odmontovat registrační značky vozidla. „Řekli mi, že já jsem nic neprovedl, ale že leasingová společnost má v Česku neuhrazené pokuty,“ popsal Scheller. Dodal, že dostal na výběr, že může pohledávky, které byly vyšší než 140 tisíc korun, sám zaplatit a následně peníze od leasingové společnosti vymáhat, nebo mu registrační značky odeberou.
Podnikatel pokutu nezaplatil a následně musel v autě bez registračních značek čekat, než pro něj někdo přijede. „Auto tu zůstane a leasingová společnost musí zaplatit pokuty,“ uvedl.
Video se velmi rychle stalo virální, a polská vláda se proto rozhodla na svých stránkách varovat řidiče, kteří se chystají do České republiky v autech na leasing. „Připomínáme, že pokud používáte pronajaté vozidlo (osobní automobil, nákladní automobil), mějte na paměti, že česká policie je oprávněna vymáhat dluhy vzniklé z nezaplacených pokut za dopravní přestupky. Vymáhání dluhů se vztahuje jak na řidiče, tak na majitele vozidla a dochází k němu při silniční kontrole,“ uvedla vláda.
Dodala, že pokud dlužná částka není zaplacena na místě, policie je oprávněna zabránit řidiči v další jízdě. „Před cestou do České republiky se ujistěte, že leasingová společnost, kterou používáte, vyrovnala své závazky,“ uzavřela vláda upozornění.
To je opět titulek ! Co takhle napsat, že polská vláda varuje před pronájmem aut od polských leasingových společností...?!