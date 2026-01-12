„Muž bude v pondělí dopoledne operován na Klinice úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Brno. Zranění není vážné, má zlomený kotník, jeho stav je stabilizovaný,“ uvedl mluvčí FN Brno Pavel Žára.

Jeskyni se v sobotu dopoledne vydali prozkoumávat tři jeskyňáři, jeden z nich se ale zranil. V jeskynním systému zůstal odhadem v 50 až 70metrové hloubce, od vstupu byl 250 až 300 metrů.

Jeden z kamarádů zůstal se zraněným dole, druhý se vydal zpět ven a přivolal pomoc. Právě díky tomuto správnému rozhodnutí se podle hasičů podařilo záchranáře zalarmovat včas.

Uvězněný muž v jeskyni byl zkušený speleolog! Pod zemí strávil asi 21 hodin

Úspěšná záchrana muže, který uvízl v jeskyni v Moravském krasu. (11. ledna 2025)

Hodiny příprav

Následovala v Česku mimořádně náročná a naprosto ojedinělá záchrana. Trvala 21 hodin, z toho přibližně pět hodin zabrala samotná záchrana v podzemí. Hasiči ze záchranné akce vytvořili animaci, která ukazuje, jak náročná byla cesta k záchraně zraněného jeskyňáře.

Hasiči ukázali animaci, na které byla zachycena mimořádně náročná záchrana zraněného jeskyňáře v Rudicích. (11. 1. 2026) HZS JMK

Běžně nepřístupná jeskyně je velmi úzká, problém dostat se za zraněným tak měl už první tým, který se o něj staral na místě. Museli překonat úzké prostory, a to i s vybavením, kterého není málo.

Skálu odstřelovali

Následně začaly skupiny střelmistrů odstřelovat jeskyni od vchodu, aby ti, co do jeskyně vchází, už vcházeli většími prostory. Nejužší část na ně čekala až na konci jeskyně. Muže ven transportovali v postroji.

„Záchraně předcházely hodiny náročných technických prací, během kterých záchranáři zpřístupňovali úzké a obtížně prostupné části jeskynního systému a připravovali prostor pro bezpečné vyproštění,“ uvedli záchranáři na X.

Čekání na záchranu

Zraněnému muži záchranáři po celou dobu poskytovali teplo a nenechávali ho o samotě. V Moravském krasu je stabilní teplota, pohybuje se kolem sedmi až osmi stupňů Celsia.

Paradoxně venku ale tehdy bylo podstatně chladněji, teploty se pohybovaly několik stupňů pod nulou.

V krasu je přes 1100 jeskyní, z toho jen pět je jich běžně přístupných. Do některých mohou právě jen jeskyňáři, kteří v některých z nich bádají.

Hasiči ukázali animace, na které byla zachycena mimořádně náročná záchrana zraněného jeskyňáře v Rudicích. Trvala 21 hodin. (11. 1. 2026)
