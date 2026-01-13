Dramatické video z Harrachova: Běžkaře oživovali za jízdy na čtyřkolce!

13. ledna 2026
Extrémní mráz, nepřístupný lesní terén a boj o každou vteřinu. Záchranáři v Jizerských horách zasahovali u zkolabovaného běžkaře, k němuž museli lékařku spustit z vrtulníku. Resuscitace pokračovala i během převozu na čtyřkolce. Přes maximální nasazení zásah skončil tragicky.

V horském terénu poblíž Harrachova došlo o víkendu ke kolapsu běžkaře se zástavou srdce. Kvůli hustému lesu a členitému svahu nebylo možné na místě přistát s vrtulníkem. Lékařka zdravotnické záchranné služby proto společně s horským záchranářem slanila k pacientovi přímo z paluby.

Už první minuty ukázaly, že standardní postup nebude možný. Muž vyžadoval nepřetržitou resuscitaci a transport v podvěsu pod vrtulníkem nepřipadal v úvahu. Situaci navíc výrazně komplikoval silný mráz, kdy teploty klesaly hluboko pod nulu a podchlazení postupovalo extrémně rychle.

Záchranáři proto zvolili krajní variantu. Pacienta umístili na nosítka a pokračovali v oživování během přesunu za čtyřkolkou. Jeden ze záchranářů prováděl masáž srdce, druhý zajišťoval dýchání. Náročný zásah v terénu a mrazu trval desítky minut.

Ani mimořádné úsilí všech zasahujících však nestačilo. Muže se přes veškerou snahu zachránit nepodařilo. 

Video ze zásahu vyvolalo na sociálních sítích vlnu respektu k práci záchranářů, kteří v extrémních podmínkách riskovali vlastní zdraví. Podle kolegů šlo o jeden z nejtěžších výjezdů sezóny.

„Přestože někdy bojujeme s osudem víc, než je v našich silách, budem to dělat dál. Neumíme a nechceme prohrávat, tak buďte na sebe prosím opatrní,“ napsala pod smutný příběh na facebooku záchranářka Lucie Langová.

Během stejné služby přitom posádka vrtulníku zasahovala i u dalšího podchlazeného lyžaře v Jizerských horách. V tomto případě už bylo možné přistát, pacient se rychle dostal do tepla a následně do nemocnice, kde byl stabilizován.

