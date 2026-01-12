Jak zemřelo novorozeně z Martinic? Policisté už znají výsledky pitvy

Nález mrtvého novorozence na Příbramsku (7. 1. 2026)
Autor: ČTK - 
12. ledna 2026
17:30

Kriminalisté, kteří prověřují případ mrtvého novorozence z Martinic na Příbramsku, mají k dispozici závěry soudní pitvy. Její výsledek ani další informace k případu však nebudou sdělovat.

Podle ní si takový postup vyhradil státní zástupce. „Musím to respektovat,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

K nálezu mrtvého dítěte na veřejném prostranství policisté vyjížděli minulý týden ve středu odpoledne. Vyslechli lidi, kteří se na místě nacházeli.

Ještě v podvečer zjistili totožnost ženy, jež dítě porodila. Případ policie předběžně kvalifikovala jako možné podezření z usmrcení z nedbalosti.

