Jak zemřelo novorozeně z Martinic? Policisté už znají výsledky pitvy
Kriminalisté, kteří prověřují případ mrtvého novorozence z Martinic na Příbramsku, mají k dispozici závěry soudní pitvy. Její výsledek ani další informace k případu však nebudou sdělovat.
Podle ní si takový postup vyhradil státní zástupce. „Musím to respektovat,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
K nálezu mrtvého dítěte na veřejném prostranství policisté vyjížděli minulý týden ve středu odpoledne. Vyslechli lidi, kteří se na místě nacházeli.
Ještě v podvečer zjistili totožnost ženy, jež dítě porodila. Případ policie předběžně kvalifikovala jako možné podezření z usmrcení z nedbalosti.
