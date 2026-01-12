Rok od smrtícího požáru U Kojota: Smutné vzpomínky střídá vztek a beznaděj
V neděli tomu byl rok od tragického požáru v restauraci U Kojota v Mostě. Na následky katastrofického výbuchu zemřelo celkem sedm lidí, dalších sedm utrpělo zranění. V neděli proběhla v kostele sv. Václava zádušní bohoslužba za oběti. Pro jejich pozůstalé je situace stále velmi čerstvá.
Mši se kromě samotných pozůstalých zúčastnila i řada místních. Nosili svíčky, květiny a tiché modlitby za zesnulé. Během bohoslužby kněz smutné výročí několikrát připomněl. Vzpomínal na zemřelé, povzbuzoval raněné a vlídnými slovy podporoval pozůstalé. Mezi těmi bylo i několik nejbližších příbuzných obětí.
Například žena, která v plamenech ztratila svého milovaného muže, otce svých dětí. „Byla to nepředstavitelná rána,“ popsala žena pro Novinky.cz. „Děti z toho měly trauma,“ dodala. Podobně nepříjemný zážitek si prožil i mladý muž, který při neštěstí přišel o otce. „Když jsem zjistil, že mezi mrtvými je i můj táta, tak jsem se úplně sesypal. Složil,“ popsal mladík. Několik dnů po špatných zprávách pak nebyl prý vůbec schopný běžně fungovat. „Pořád to bolí, i po roce. A bolet to bude i za deset let,“ uzavřel smutně muž.
Mezi truchlícími účastníky mše byli i rodiče ženy, která během požáru přišla o život. Ti už tak sdílní nebyli, otec jen vyjádřil problém s délkou vyšetřování příčin nehody. K výbuchu a následném požáru restaurace U Kojota došlo 11. ledna loňského roku. Příčinou neštěstí byl pád plynového topidla, které zřejmě některý z hostů omylem shodil. O život přišlo sedm lidí, sedm jich také utrpělo zranění. Pět z nich těžká.
Vyšetřování doposud probíhá. Policie mezitím obvinila jednatelku podniku a jí zmocněnou odpovědnou osobu z obecného ohrožení z nedbalosti. V případě soudem uznané viny jim hrozí trest odnětí svobody až po dobu deseti let.
