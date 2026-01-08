Hrůza na Příbramsku: U stájí leželo mrtvé novorozeně, policisté vypátrali matku

Na ulici na Příbramsku leželo mrtvé novorozeně. (7.1.2026)
Na ulici na Příbramsku leželo mrtvé novorozeně. (7.1.2026)
Nález mrtvého novorozence na Příbramsku (7. 1. 2026)
Nález mrtvého novorozence na Příbramsku (7. 1. 2026)
Nález mrtvého novorozence na Příbramsku (7. 1. 2026)
Aktualizováno -
8. ledna 2026
10:50
Autor: btk, rv - 
7. ledna 2026
15:04

Ve vesnici Martinice na Příbramsku zasahovali ve středu policisté. U stájí na veřejném prostranství tady našli mrtvé novorozeně. Kriminalisté prohledávali okolí, znají už totožnost matky miminka.  

„Ještě ve středu v podvečer se jim podařilo zjistit a ztotožnit ženu, která měla dítě porodit,“ potvrdila policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Ve čtvrtek bude provedena soudní pitva, která stanoví příčiny úmrtí dítěte.

O bezvládném tělíčku novorozence se policisté dozvěděli ve středu v odpoledních hodinách. „Na místo přijeli také krajští kriminalisté a soudní lékař. Policisté spolu s kriminalisty prováděli na místě potřebné prvotní procesní úkony, tedy krom jiného i výslechy osob, které se v daném místě nacházely,“ uvedla mluvčí. 

Podle informací Blesku se tělíčko našlo u stájí poblíž hotelového komplexu. „Prověřování případu, který zatím předběžně kriminalisté kvalifikovali jako možné podezření z usmrcení z nedbalosti, stále probíhá,“ dodala mluvčí. 

Video  Nález mrtvého novorozence na Příbramsku (7. 1. 2026)  - Aktu.cz
Video se připravuje ...

Na ulici na Příbramsku leželo mrtvé novorozeně. (7.1.2026)
Na ulici na Příbramsku leželo mrtvé novorozeně. (7.1.2026)
Nález mrtvého novorozence na Příbramsku (7. 1. 2026)
Nález mrtvého novorozence na Příbramsku (7. 1. 2026)
Nález mrtvého novorozence na Příbramsku (7. 1. 2026)

Témata:
policiesmrtulicenovorozenecnálezpitvakriminalistéPříbramskostájeokres PříbramMartiniceStředočeský kraj
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Jana JANA L ( 8. ledna 2026 11:35 )

Když nemá na antikokoncepci tak nemá souložit.

Miroslav Jirák ( 8. ledna 2026 11:28 )

Jak se řekne babybox ukrajinsky?

Karel Bobr ( 8. ledna 2026 10:13 )

👍

Nemajitel Niceho ( 8. ledna 2026 06:30 )

Ne, na území CZ se pohybují figury které neví mnoho dalších, v podstatě elementárních věcí z docela běžného života.

Sapho ( 8. ledna 2026 00:01 )

Spíš tipuju, že ta osoba byla ubytovaná v tom komplexu, porodila ve vaně, spláchla stopy, pohodila mimi a vypařila se.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud