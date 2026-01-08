Hrůza na Příbramsku: U stájí leželo mrtvé novorozeně, policisté vypátrali matku
Ve vesnici Martinice na Příbramsku zasahovali ve středu policisté. U stájí na veřejném prostranství tady našli mrtvé novorozeně. Kriminalisté prohledávali okolí, znají už totožnost matky miminka.
„Ještě ve středu v podvečer se jim podařilo zjistit a ztotožnit ženu, která měla dítě porodit,“ potvrdila policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Ve čtvrtek bude provedena soudní pitva, která stanoví příčiny úmrtí dítěte.
O bezvládném tělíčku novorozence se policisté dozvěděli ve středu v odpoledních hodinách. „Na místo přijeli také krajští kriminalisté a soudní lékař. Policisté spolu s kriminalisty prováděli na místě potřebné prvotní procesní úkony, tedy krom jiného i výslechy osob, které se v daném místě nacházely,“ uvedla mluvčí.
Podle informací Blesku se tělíčko našlo u stájí poblíž hotelového komplexu. „Prověřování případu, který zatím předběžně kriminalisté kvalifikovali jako možné podezření z usmrcení z nedbalosti, stále probíhá,“ dodala mluvčí.
