Silvestrovský požár ve Švýcarsku: Majitelka baru vyhecovala servírku, ať rozproudí zábavu
Švýcarská policie začala rozplétat tragickou silvestrovskou událost, kdy při novoročních oslavách uhořelo 40 převážně mladých lidí. Majitelé baru čelí několika obvinění. U soudu popsali, jak zemřela mladá servírka, která byla jako jejich nevlastní dcera.
Majitelé baru Le Constellation, Jacques Moretti a Jessica Moretti, přišli k výslechu, kde popsali, jak zemřela servírka Cyane Panine (†24). Jessica Moretti uvedla, že přibližně o půlnoci bylo v baru jen pár lidí, kteří se postupně začali scházet informuje deník Metro.
Ohňostroje v lahvích byly součástí show
„Říkala jsem Cyane, že musíme přivést více lidí, aby se rozproudila zábava,“ uvedla Jessica. Kolem jedné hodiny ráno vyhecovala servírky, aby se postavily na ramena číšníků s lahvemi šampaňského a ohňostroji jako součást show.
Plameny z ohňostrojů pravděpodobně zapálily akustickou pěnu ve stropě, což okamžitě spustilo děsivý požár, který zabil 40 lidí a těžce popálil dalších 116.
Moretti, který ten večer pracoval v jiné restauraci, tvrdí, že když přispěchal na pomoc, služební vrata byla zamčená zevnitř.
„Vyšel jsem na terasu, všechna okna byla otevřená. Bylo tam mnoho lidí. Snažil jsem se dostat dovnitř, ale nebylo to možné. Vše kolem byl kouř,“ popsal Moretti děsivé okamžiky.
Zavolala hasiče, sbalila peníze a utekla
Když se mu podařilo dveře vyrazit, naskytl se výjev jako z hororu. Všude ležela těla mladých lidí v bezvědomí a mezi nimi i Cyane. Ta zemřela během hodiny, přestože se ji snažili resuscitovat. Moretti uvedl, že Cyane pro ně byla jako nevlastní dítě, které vychovávali.
Jessica vypověděla, že když spatřila plameny, okamžitě vyzvala k evakuaci a zavolala hasiče. Poté sbalila pokladnu s penězi a utekla domů. Moretti potvrdil, že ji poslal domů k dětem, aby ji ochránil.
Cyane Panine byla pohřbena v Sète ve Francii. Její rodina věří, že mohla být naživu, kdyby byla nouzová vrata odemčena.
Jacques Moretti je ve vazbě, zatímco jeho manželka byla propuštěna na svobodu s elektronickým náramkem. Oba jsou vyšetřováni kvůli neúmyslnému zabití a ublížení na zdraví z nedbalosti.
