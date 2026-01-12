Populární adrenalinový sportovec zemřel při nelegálním seskoku: Dopadl před vyděšené turisty
Turisté v Jižní Africe zažili šok. Při průzkumu ikonické Stolové hory nad Kapským městem se stalo něco nepochopitelného. Kousek od nich se volným pádem zřítil muž v podivném obleku a dopadl hlavou přímo na útesy. Jen díky obrovskému štěstí se nikomu z turistů nic nestalo. To nelze říct o muži v podivném obleku. Ten nejenže pád nepřežil, ale ze Stolové hory skákal nelegálně kvůli videu na Youtube.
Populární adrenalinový sportovec Brendan Weinstein (†32) byl špičkou v odvětví extrémně nebezpečných seskoků v takzvaném křídlovém obleku (speciální kombinéza pro extrémní létání, která má membrány mezi rukama a nohama, podobně jako létající veverka pozn. redakce).
Oblek ukrýval a tvářil se jako turista
Předpokládá se, že respektovaný sportovec vyjel na vrchol lanovkou jako běžný turista. Padák i křídlový oblek skryl před personálem, protože skoky ze Stolové hory jsou přísně zakázané. Poté šel asi 15 minut na místo, kde v minulosti pár letů v křídlových oblecích proběhlo, před turisty si oblékl výstroj a následně skočil.
Let ale neprobíhal podle Brendanova očekávání a v průběhu šíleného seskoku si uvědomil, že nemá šanci přežít. Více než 50 turistů slyšelo nelidský křik, který se linul krajinou. Weinstein narazil hlavou do žulové cesty pouhý metr a půl od otřesené rodiny.
Turisté mluví o sobeckosti
Šokovaná turistka Kirsten Enderbyová popsala pro deník Daily Star dramatické chvíle: „Moje rodina a já jsme byli přímo v místě, kam dopadl. Proletěl kolem nás extrémně blízko, že jsem mu viděla do obličeje. Já a moje tchyně jsme křičely.“
Kirsten dále říká, že tragická událost je názorná ukázka toho, že tento typ sportu je nebezpečný nejen pro ty, kteří se ho účastní, ale i pro všechny kolem. Weinstein po sobě zanechal manželku Kiviu Martinsovou a malého syna Eigera. Do Kapského Města cestoval sám, aby uskutečnil mimořádně náročný let pro svých 44 000 sledujících na Youtube.
