Neslyšící Čech zakopl na túře v Tatrách: Padal stovky metrů
Dramatickou záchranu v Tatrách mají za sebou horští záchranáři ze Slovenska. Český turista v náročném terénu zakopl a stovky metrů se smýkal po strmém svahu. Celá záchranná akce byla o to náročnější, jelikož turista byl neslyšící!
Český neslyšící turista (46) se vydal k vrcholu Končisté ve Vysokých Tatrách navzdory zákazu. Cestou narazil na zrádný terén a přibližně 250 metrů se smýkal po strmém svahu. Jakmile se mu podařilo pád zastavit, celý vystrašený poslal video matce, která zalarmovala záchranáře.
Jedna překážka za druhou
Ti se museli potýkat s celou řadou překážek a záchrana nezodpovědného turisty byla jako hrách na zeď házet.
Nejdříve neměli záchranáři přesné GPS souřadnice a nemohli turistu přesně lokalizovat, protože ve tmavém oblečení splýval s prostředím. Když se jim to konečně podařilo, nebylo možné kvůli silnému vichru přistát.
„Zkoušeli jsme tam několikrát létat, ale výsadek nebyl možný. Z vrtulníku jsme ještě viděli, že si turista vlastně sbalil věci zpět do batohu a sestupuje pěšky,“ uvedl odevzdaně vedoucí zásahu HZS Ľubomír Ďuraš pro Noviny SK.
Slovenští záchranáři se proto rozhodli k turistovi dojít pěšky. Záchranu jim ztěžoval nepřístupný terén a extrémně náročná komunikace s neslyšícím turistou, se kterým mohli komunikovat jen pomocí sms zpráv. Ten jim na smsky odpovídal velice sporadicky a jako třešnička na dortu zabloudil.
Hrálo se o minuty
„Ten chodník byl zavátý Tatranskou magistrálou, takže ho vlastně minul a sestupoval dolů Štôlskou dolinou do kosodřeviny,“ popsal Ďuraš dramatickou záchranu. Záchranáři věděli, že hrají o minuty, protože bylo minus deset stupňů a foukal silný vítr.
„Tím, že byl vlastně hluchý, nám ani nemohl zakřičet. Nedalo se s ním ani telefonovat. V podstatě jsme mu ani nemohli říct, že už k němu jdeme,“ doplnil Ďuraš. Nakonec záchranáři lehkomyslného turistu našli alespoň díky zapnuté čelovce a vyčerpaného a podchlazeného ho dopravili ho do bezpečí. Jen díky vysokému nasazení slovenských záchranářů neskončil příběh tragicky.
