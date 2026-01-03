Nepomohlo ani volání páníčka, ani lákání na dobroty. Chlupů zůstal ve výpusti trčet. Nezbývalo než zavolat hasiče.
„V Sivicích u Brna jsme z odpadního potrubí zachránili zaklíněného psa. Nezraněného jsme jej předali majiteli,“ uvedli k záchraně hasiči. Vydatně jim pomáhali také jejich dobrovolní kolegové z Pozořic a Sivic.
Vlčáka ještě zabalili do deky, aby se řeci jen trochu vyděšené zvíře zahřálo a pak už putoval ke šťastnému majiteli.
