Nepomohlo ani volání páníčka, ani lákání na dobroty. Chlupů zůstal ve výpusti trčet. Nezbývalo než zavolat hasiče.

„V Sivicích u Brna jsme z odpadního potrubí zachránili zaklíněného psa. Nezraněného jsme jej předali majiteli,“ uvedli k záchraně hasiči. Vydatně jim pomáhali také jejich dobrovolní kolegové z Pozořic a Sivic.

Vlčáka ještě zabalili do deky, aby se řeci jen trochu vyděšené zvíře zahřálo a pak už putoval ke šťastnému majiteli.

VIDEO: Hasiči zachraňovali krávu, která spadla v Hřibsku do studny. (leden 2025)

Hasiči zachraňovali krávu, která spadla v Hřibsku do studny. HZS Královéhradeckého kraje

Hasiči v Sivicích na Brněnsku vyprostili psa, který se zasekl v odpadní rouře.
