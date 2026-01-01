„Kvůli požáru muselo být evakuováno nejen požářiště, ale i šest okolních bytů,“ řekla mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

Zatímco někdo potřeboval převoz zdravotníky do nemocnice, pět nezraněných nájemníků se mohlo dočasně zahřát v autě strážníků.

Ilustrační foto.

V nemocnici skončila majitelka (64) hořícího bytu. „Zdravotníci ji tam převezli po prvotním ošetření na místě,“ pokračovala mluvčí strážníků, která upozornila, že v bytě s ženou, přebývala i želva.

„Postarali se o ni pracovníci odchytové služby. Převezli ji do útulku Městské policie Brno, kde se o ni postarají zřejmě po dobu hospitalizace její majitelky,“ dodala Skřivánková.

