„Kvůli požáru muselo být evakuováno nejen požářiště, ale i šest okolních bytů,“ řekla mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.
Zatímco někdo potřeboval převoz zdravotníky do nemocnice, pět nezraněných nájemníků se mohlo dočasně zahřát v autě strážníků.
V nemocnici skončila majitelka (64) hořícího bytu. „Zdravotníci ji tam převezli po prvotním ošetření na místě,“ pokračovala mluvčí strážníků, která upozornila, že v bytě s ženou, přebývala i želva.
„Postarali se o ni pracovníci odchytové služby. Převezli ji do útulku Městské policie Brno, kde se o ni postarají zřejmě po dobu hospitalizace její majitelky,“ dodala Skřivánková.
