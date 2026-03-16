Pohřešovaného mladíka hleda policie také pomocí vrtulníku. Zkontrolována byla i zdravotnická zařízení a okolí místa, kde se pohyboval naposledy i okolí bydliště. Bohužel bezvýsledně.
„Náš kamarád se pohřešuje v okolí Landeku. Pokud máte nějaké informace, prosíme, ozvěte se,“ vyzývali na sociální síti kamarádi. Mladík zmizel z plesu ve společenském obleku kolem třetí ráno.
V neděli odpoledne přišla ale ta nejsmutnější zprávy. Studenta našli mrtvého. Okolnosti tragického případu policie nesdělila.
