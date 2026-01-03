Šokující záběry z požáru baru ve Švýcarsku: Místo úprku natáčeli! Mladíka spasila víra?
Silvestrovská tragédie v baru Le Constellation v Crans-Montaně odhalila mrazivý fenomén: hosté tančili a jásali i ve chvíli, kdy jim nad hlavami hořel strop. Psychologové tento jev nazývají „zkreslení normality“. V prostředí nastaveném na zábavu mozek první plameny interpretuje jako součást show nebo pyrotechnický efekt.
Vyšetřování tragického požáru v jednom ze švýcarských barů v lyžařském středisku Crans-Montana jede na plné obrátky. Policisté sbírají důkazy od svědků a přeživších. Úřady se snaží určit jména obětí. Postupně vyplouvají na povrch videa a fotografie z osudné noci. Stejně tak i šokující příběhy. Návštěvníci baru namísto útěku začínající požár natáčeli.
Jak trefně zaznělo v diskusi na síti X, kde bylo video zveřejněno: „Lidé jsou tak zvyklí na vnitřní efekty, že mozek první plameny vyhodnotí jako vizuální zážitek, za který si zaplatili.“ Klíčovou roli sehrály také „splynutí s davem“ a moderní technologie.
Pokud nikdo v početné skupině nepanikaří, člověk podvědomě potlačuje vlastní strach, aby nevybočoval. „Je děsivé sledovat, jak se lidé dívají na hořící strop a pak se vrátí ke skleničce, protože nikdo jiný neutíká,“ upozorňuje další komentář. Mnozí navíc místo úniku sáhli po telefonech. Psychologové upozornili, že disociace skrze displej (odtržení od reality) způsobila, že návštěvníci vnímali realitu jako film a hledali „nejlepší pohled pro Instagram“ místo cesty k nouzovému východu.
Na jednom z dřívějších záznamů držel mladík v bílém triku kus látky, nejspíše mikinu, a snažil se s ní oheň uhasit. Bohužel marně, jelikož o několik sekund později byla místnost plná kouře a lidé v panice vybíhali ze suterénu baru ven.
Když v davu propukl chaos a všichni se začali tlačit u úzkého schodiště, jednomu z návštěvníků bylo jasné, že se ven nedostane. Mladík se podle líčení svědků posadil na zem, sevřel v ruce svůj krucifix a modlil se. Jako zázrakem nehodu přežil a vyvázl bez zranění.
„Očividně přežil. Podařilo se mu vstát a rozbít okno, aby unikl. Oheň se mu prostě vyhnul. Prostě se ho nedotkl,“ popsal svědek záhadný příběh. „Chci jen poděkovat Pánu, že mě zachránil, a chci ho požádat, aby zachránil i mé přátele, kteří se pohřešují, protože je to hrozné, protože mi chybí," dodal.
