Dramatická evakuace dětí v Krušných horách: Z havarovaného autobusu je zachránili hasiči
Složitou záchrannou operaci mají za sebou horští záchranáři z Krušných hor. Za drsného zimního počasí si v sobotu museli poradit s hromadnou evakuací dětí vracejících se z lyžařského výcviku. Jejich autobus totiž havaroval mezi obcemi Měděnec a Klášterec. Kvůli kruté zimě, kterou dětská tělíčka mnohem hůř snášejí, šlo o minuty!
Nehoda autobusu, která záchraně dětí předcházela, se naštěstí obešla bez zranění. I tak se však pro záchranáře jednalo o spoustu náročné práce. Podmínky totiž nebyly vůbec příznivé a děti bylo třeba rychle dostat na náhradní dopravu. V kruté zimě Krušných hor by totiž mohly velice rychle prochladnout.
„Nejsme tady jenom pro turisty, kteří se dostanou do obtíží, ale také pro obyvatele horských měst a obcí,“ uvedla Horská služba na facebooku. Do akce vyrazili na žádost kolegů z HZS Ústeckého kraje. Autobus převážející děti a jejich instruktory domů z lyžařského výcviku měl po cestě nehodu. Jako zázrakem se během ní nikomu z osazenstva nic nestalo.
I tak však šlo o minuty. „Bylo důležité děti co nejrychleji dostat k náhradnímu dopravnímu prostředku, protože povětrnostní podmínky byly poměrně drsné,“ uvedli záchranáři. Děti totiž nemají tak dobrou tepelnou regulaci jako dospělí, a delší pobyt v zimě pro ně proto může představovat značné zdravotní riziko. Naštěstí však vše dobře dopadlo a malé lyžaře se podařilo v pořádku dostat k rodinám.
Záchranáři na konci příspěvku neopomněli připomenout, že každé horské dobrodružství začíná už příjezdem. „Proto si prosím nezapomeňte zjistit, jaké jsou podmínky na silnicích v lokalitě, kam vyrážíte, a nezapomínejte na zimní výbavu svých vozidel,“ uzavřeli.
