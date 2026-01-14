Zraněných jako při živelní katastrofě. A viník? Extrémní ledovka! Mrznoucí déšť proměnil včera Česko v kluzkou past. Nevyjely některé autobusy, omezily se lety, přetížení záchranáři spustili traumaplán. Paní Kateřině (59) z pražských Řep museli například ošetřovat obě ruce: Spadla hned dvakrát, jednu ruku si zlomila, druhou naštípla.
ONLINE: Ledokalypsa v zamrzlém Česku. Nehody, zranění a rady k odškodnému
1.Dva pády, dvě ruce
„Upadla jsem hned na prvním schodu u východu z paneláku. Z toho jsem se ještě nějak sesbírala, udělala jsem ale dalších pár kroků směrem k popelnici, kam jsem šla s odpadky, a už jsem ležela znovu,“ vylíčila paní Kateřina z pražských Řep. „Když se to ‚nedokleplo‘ při prvním pádu, tak při tom druhém už ano, “ popsala s ironickým úsměvem, jak přišla ke zranění obou rukou naráz. „Zlomenou ruku už mi srovnali a mám ji v sádře. Tu nalomenou mi nechali naštěstí jenom v ortéze, jinak bych si neudělala ani čaj,“ dodala.Ledovka v Česku
2.Bolest k nepřežití
V klouzačku se proměnilo i schodiště před domem paní Emílie Sázovské, která v Motole skončila s vykloubeným ramenem. „Hned jak jsem vyšla z baráku, už jsem po zadku sjížděla schody. Sama jsem se zvednout nezvládla, ale naštěstí mi na pomoc přispěchali sousedi. Ti mi hned zavolali rychlou, protože to byla taková bolest, že se to nedalo přežít,“ popsala usměvavá důchodkyně, které se prý po nahození ramene zpátky už výrazně ulevilo. Na otázku, zda byly komunikace na barrandovském sídlišti posolené, odpovídá stroze: „Vůbec ne, všude jenom ledovka…“
3.Přetížený Motol
Od půlnoci do půl dvanácté dopoledne ošetřili pražští záchranáři přes 100 pacientů, kteří upadli na ledu. Kvůli přetížení museli aktivovat traumaplán. Ten se běžně spouští při živelních katastrofách nebo velkých nehodách.
Urgentní příjem v Motole byl zcela vytížený, ostatní pražské nemocnice hlásily nárůst pacientů pro úrazovou chirurgii o více než polovinu. Lékaři ošetřovali hlavně zlomeniny lokte, zápěstí nebo kotníku a také poranění zad a hlavy. Řadu uklouznutých hospitalizovali a chystali na operaci.
4.Výstraha vás připraví o peníze!
Ledovka zavinila řadu úrazů. Zranění, kteří budou požadovat po správci komunikací odškodnění, ale můžou mít smůlu. O peníze je připraví vydaná výstraha před náledím.
Obce mají povinnost udržovat chodníky a cesty, aby minimalizovaly možnost úrazu. Jenže výstraha může boj za odškodnění zkomplikovat. „Ať se jedná o upozornění na náledí v místním rozhlase, nebo výstrahu vydanou meteorology, můžou na to zranění doplatit. Argument zní, že byli o nebezpečí zpraveni a měli být dostatečně opatrní, popřípadě nevycházet,“ vysvětluje Tomáš Beck, expert na odškodnění ze společnosti Vindicia.
Úplně bez šance ale poranění nejsou. „Větší pravděpodobnost na kompenzaci mají lidé, kteří se zraní na veřejném a frekventovaném místě, jako jsou úřady, banky a zdravotní střediska. Důležité jsou i veřejné cesty, k nimž neexistuje alternativa,“ uvádí Beck. Podle něj se vyplatí zkontrolovat harmonogram úklidu, který obec nebo městská část pošle na vyžádání. „Pokud mělo být uklizeno do 10 hodin, úraz se stal v 11 hodin a prokáže se, že údržba neproběhla, šance na odškodnění je vysoká,“ dodává expert.
Nepodceňte ceduli
Je u chodníku cedule, že se cesta v zimním období neudržuje? Opět může být problém s odškodněním. „Poslední dobou je trend umístit u cest ceduli s informací, že komunikace není udržovaná, a chůze je tak na vlastní nebezpečí. Podobná upozornění se ale objevují i na frekventovaných chodnících, nejen na okrajových pěšinách. Soudy však na tuto argumentaci často slyší a obec se podle nich kvůli ceduli vyviní,“ uvádí Beck. Odškodnění pak může být pro poraněné téměř nedostupné.
5.Co dělat po pádu
Zranili jste se na chodníku? Odpovědný za jeho stav je sice majitel, ale počítejte, že se bude chtít vyplacení odškodného za újmu vyhnout. Důkazní břemeno leží na vás, tak je potřeba se na spor připravit.
- Pokud byl někdo svědkem vašeho pádu, požádejte ho, aby s vámi počkal na příjezd záchranky, vyžaduje-li to vaše zranění. Nezapomeňte si od něj vzít kontakt (jméno, telefon nebo mail).
- Nezapomeňte na fotku svých bot, ať můžete prokázat, že nemáte nevhodnou obuv.
- Vyfoťte si mobilem místo pádu, celkový stav chodníku. Můžete požádat i svědka, aby vám s tím pomohl.
- Zapamatujte si čas pádu, podmínky (zledovatělý, neposypaný chodník apod.) a aktuální počasí (teplota, sněžení, mrholení atd.)
- Platíte si úrazovou pojistku? Nezapomeňte to co nejdříve nahlásit pojišťovně.
- Schovejte všechny účtenky za výdaje, které vám s úrazem vznikly (klidně i jízdenky do nemocnice).
- Vyfoťte si i pádem zničené věci (např. rozbité brýle, roztržené oblečení apod.).
- V případě lékařského ošetření si vyžádejte zprávu. Trvejte na tom, aby v ní bylo uvedeno, že se jedná o ošetření po úrazu na chodníku!
6.Auta vysekávali, autobusy nevyjely
Ve středních Čechách, na jižní Moravě či v Olomouci ráno nevyjela část autobusových linek. Vykutat auto z ledového příkrovu zabralo i desítky minut. Kvůli ledu byly v Praze nepřístupné nejen turistické atrakce jako Botanická zahrada v Troji či Zlatá ulička na Hradě, ale brány z bezpečnostních důvodů zavřely i hřbitovy. V omezeném režimu fungovalo i Letiště Václava Havla.
7.Náraz busu: Čtyři zraněné děti
Sněhová nadílka si v Havířově zle pohrála s autobusem. Řidič na sněhu nedobrzdil a kolos se 33 školáky a třemi dospělými na palubě doklouzal a narazil do nákladního auta před ním. „Při nehodě se čtyři děti měly uhodit do hlavy. Převzali si je zdravotníci," uvedla policistka Pavla Jiroušková.
