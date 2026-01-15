„Oznamovatel vypověděl, že se vrátil domů a našel svoji přítelkyni velmi opilou a popíjející víno. Sklenici ji sebral a alkohol vylil, což ženu zřejmě rozčílilo. Po muži vystartovala s nožem v ruce, přičemž několikrát bodla do dveří koupelny, kam se partner před ní zavřel,“ řekla mluvčí policie Andrea Cejnková.

Muž policistům statečně tvrdil, že se necítí být ohrožen, jen potřebuje pomoci se zklidněním partnerky. Její chování bylo přitom silně agresivní. „V přítomnosti hlídky neustále vyhrožovala svému partnerovi zabitím,“ pokračovala Cejnková.

Jak vyšlo najevo, žena byla velmi opilá. „Nadýchala téměř tři a půl promile alkoholu. Policisté jí museli zajistit a převézt na záchytku k vystřízlivění. Poté se bude zodpovídat z přestupku proti občanskému soužití,“ dodala mluvčí policie.

