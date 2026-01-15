„Oznamovatel vypověděl, že se vrátil domů a našel svoji přítelkyni velmi opilou a popíjející víno. Sklenici ji sebral a alkohol vylil, což ženu zřejmě rozčílilo. Po muži vystartovala s nožem v ruce, přičemž několikrát bodla do dveří koupelny, kam se partner před ní zavřel,“ řekla mluvčí policie Andrea Cejnková.
Jak vyšlo najevo, žena byla velmi opilá. „Nadýchala téměř tři a půl promile alkoholu. Policisté jí museli zajistit a převézt na záchytku k vystřízlivění. Poté se bude zodpovídat z přestupku proti občanskému soužití,“ dodala mluvčí policie.
VIDEO: Opilá žena v podprsence se snažila svádět hosty v luxusní restauraci v Brně.
Opilá žena v podprsence se snažila svádět hosty v luxusní restauraci v Brně. Městská policie Brno