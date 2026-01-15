S autem opět zamířili k polským hranicím, jenže na Jesenicku jim došel dech. Elektroauto odstavili u Vrbna pod Pradědem na polní cestě a snažili se ujet v doprovodném audi. Pozorná policejní hlídka ale přivolala posily a oba zloději krátce poté skončili v poutech.
Při výslechu se snažili zakrýt pravý důvod útěku, leč neúspěšně. „Kriminalisté jim nakonec prokázali šest případů krádeží elektrovozů, z nichž dva se podařilo dohledat. Celková škoda překročila tři miliony korun,“ shrnul jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.
Povedená dvojice skončila ve vazbě. Za krádež a neoprávněné užívání cizí věci jim hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.
VIDEO: Cizinec ukradl toyotu, zastavil ho zátaras
Cizinec ukradl v Brně toyotu, na dálnici ho zastavil policejní zátaras Policie ČR
