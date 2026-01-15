V nemocnici v Banské Bystrici zemřelo miminko: Mia (†7 měs.) měla celé tělíčko od modřin
Sotva spatřila světlo světa, někdo ji připravil o život. V nemocnici na Slovensku zemřelo sedmiměsíční miminko. Na tělíčku nebohého dítěte byly vidět modřiny, odřeniny a zranění v oblasti konečníku. Kdo se podílel na zvěrstvech na malé Miušce? Policie zatkla rodiče.
V dětské fakultní nemocnici v Banské Bystrici v noci z pondělí na úterý zemřela pouze sedmiměsíční Miuška ze Žiaru nad Hronom. Ta byla nejprve do nemocnice přijata s potížemi s dýcháním, ale všímaví lékaři záhy odhalili, že má mnohem více zranění.
Holčička byla v otřesném stavu
Malé dítě bylo v otřesném stavu a mluvčí nemocnice Alena Šperková uvedla, že podezřelé úmrtí nahlásili policii. Podle informací policie mělo dítě na těle viditelné modřiny, odřeniny a zranění v oblasti konečníku. Kriminalisté ze Žiaru nad Hronom zahájili intenzivní vyšetřování a v souvislosti s případem zadrželi mladé rodiče Evu (20) a Dávida (26).
Obvinění konkrétní osoby zatím vzneseno nebylo a policisté budou rozplétat, co se dělo za zdmi bytu. „Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání ve věci činu zabití,“ upřesnila mluvčí policie Petra Kováčiková. Policie zatím nebude zveřejňovat detaily k případu.
Sousedé mluví o drogách
Slovenský deník Plus jeden den vypátral, že mladá rodina žije v jedné z bytovek v Žiaru nad Hronom. Většina sousedů uvedla, že rodinu znají jen od vidění.
Více informací prozradil jeden mladík, který oba rodiče zná a s mladou rodinou si nebral servítky. Naznačil dokonce, že by roli v případu mohly hrát drogy a že malá holčička znala místo milujícího domova jen peklo na zemi.
„Ona má kolem 20 let a on je o pár let starší než ona. To, co se tam dělo, je katastrofa. To malé bylo bité a házené po koutech. Byly tam drogy a on je dokonce prodával,“ svěřil se soused.
