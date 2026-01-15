V nemocnici v Banské Bystrici zemřelo miminko: Mia (†7 měs.) měla celé tělíčko od modřin

Kdo zabil Miušku?
Eva si hrála na facebooku na milující matku.
Mladý otec měl podle sousedů prodávat drogy.
Bytovka, kde se měla odehrávala zvěrstva na malé Miušce.
15. ledna 2026
Sotva spatřila světlo světa, někdo ji připravil o život. V nemocnici na Slovensku zemřelo sedmiměsíční miminko. Na tělíčku nebohého dítěte byly vidět modřiny, odřeniny a zranění v oblasti konečníku. Kdo se podílel na zvěrstvech na malé Miušce? Policie zatkla rodiče.

V dětské fakultní nemocnici v Banské Bystrici v noci z pondělí na úterý zemřela pouze sedmiměsíční Miuška ze Žiaru nad Hronom. Ta byla nejprve do nemocnice přijata s potížemi s dýcháním, ale všímaví lékaři záhy odhalili, že má mnohem více zranění.

Holčička byla v otřesném stavu

Malé dítě bylo v otřesném stavu a mluvčí nemocnice Alena Šperková uvedla, že podezřelé úmrtí nahlásili policii. Podle informací policie mělo dítě na těle viditelné modřiny, odřeniny a zranění v oblasti konečníku. Kriminalisté ze Žiaru nad Hronom zahájili intenzivní vyšetřování a v souvislosti s případem zadrželi mladé rodiče Evu (20) a Dávida (26).

Obvinění konkrétní osoby zatím vzneseno nebylo a policisté budou rozplétat, co se dělo za zdmi bytu. „Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání ve věci činu zabití,“ upřesnila mluvčí policie Petra Kováčiková. Policie zatím nebude zveřejňovat detaily k případu.

Sousedé mluví o drogách

Slovenský deník Plus jeden den vypátral, že mladá rodina žije v jedné z bytovek v Žiaru nad Hronom. Většina sousedů uvedla, že rodinu znají jen od vidění.

Více informací prozradil jeden mladík, který oba rodiče zná a s mladou rodinou si nebral servítky. Naznačil dokonce, že by roli v případu mohly hrát drogy a že malá holčička znala místo milujícího domova jen peklo na zemi.

„Ona má kolem 20 let a on je o pár let starší než ona. To, co se tam dělo, je katastrofa. To malé bylo bité a házené po koutech. Byly tam drogy a on je dokonce prodával,“ svěřil se soused. 

Eva si hrála na facebooku na milující matku.
Mladý otec měl podle sousedů prodávat drogy.
Bytovka, kde se měla odehrávala zvěrstva na malé Miušce.

