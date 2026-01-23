Dobrodružný klokan Kevin utekl ze zoo: Policii dal pořádně do těla!

Policejní odchyt klokana Kevina nedaleko obce Mimoň
Policejní odchyt klokana Kevina nedaleko obce Mimoň
Policejní odchyt klokana Kevina nedaleko obce Mimoň
Policejní odchyt klokana Kevina nedaleko obce Mimoň
Policejní odchyt klokana Kevina nedaleko obce Mimoň
Autor: nkc - 
23. ledna 2026
16:58

Nevídaný exotický uprchlík dal policistům pořádně do těla! Vačnatec Kevin utekl ze soukromé zoo nedaleko obce Mimoň a štrádoval si to v pravém pruhu silnice. U obce Bohatice, po napínavé honičce, zasahující policisté nakonec Kevina bezpečně odchytili. Adrenalinový příběh měl dobrý konec a klokan se po výletě vrátil zpět do rukou majitelů.

Neobvyklý výjezd překvapil policisty z Libereckého kraje, nedaleko obce Mimoň. Při oznámení neuvěřitelného incidentu se jim nechtělo věřit vlastním uším. Po silnici se pohyboval uprchlý vačnatec z místní zoo. Klokan Kevin se odhodlaně vydal za dobrodružstvím a okolním ruchem se nenechal rozrušovat.

Exotický mazlíček řádně dodržoval dopravní předpisy a při honičce s policií se držel v pravém pruhu vozovky. Klokana, plného energie, se policistům nejdříve nedařilo zastavit. Nedaleko obce Bohatice zvládli vačnatce nasměrovat k místním zahrádkám. Po změně trasy následovala další výzva.

Video  Policie odchytila klokana Kevina nedaleko obce Mimoň  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Klokan se ale nechtěl nechat chytit. Snažil se o útěk - policistům dal pořádně do těla a důkladně otestoval jejich fyzickou kondici. Po „sportovním klání“ se nakonec zasahujícím policistům podařilo za pomoci doporučené techniky dobrodružného vačnatce odchytit, informovala policie na sociálních sítích.

Neuvěřitelný příběh ze zasněženého prostředí skončil dobře. Otužilý Kevin se vrátil do rukou majitelů živý a zdravý, navíc s nezapomenutelným zážitkem nejen pro něj, ale i pro všechny zúčastněné.  

Policejní odchyt klokana Kevina nedaleko obce Mimoň
Policejní odchyt klokana Kevina nedaleko obce Mimoň
Policejní odchyt klokana Kevina nedaleko obce Mimoň
Policejní odchyt klokana Kevina nedaleko obce Mimoň
Policejní odchyt klokana Kevina nedaleko obce Mimoň

Témata:
útěkzvířeklokanodchytvačnatecVIDEOexotické zvířepolicieLiberecký krajsilniceMimoňBohatice
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud