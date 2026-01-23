Dobrodružný klokan Kevin utekl ze zoo: Policii dal pořádně do těla!
Nevídaný exotický uprchlík dal policistům pořádně do těla! Vačnatec Kevin utekl ze soukromé zoo nedaleko obce Mimoň a štrádoval si to v pravém pruhu silnice. U obce Bohatice, po napínavé honičce, zasahující policisté nakonec Kevina bezpečně odchytili. Adrenalinový příběh měl dobrý konec a klokan se po výletě vrátil zpět do rukou majitelů.
Neobvyklý výjezd překvapil policisty z Libereckého kraje, nedaleko obce Mimoň. Při oznámení neuvěřitelného incidentu se jim nechtělo věřit vlastním uším. Po silnici se pohyboval uprchlý vačnatec z místní zoo. Klokan Kevin se odhodlaně vydal za dobrodružstvím a okolním ruchem se nenechal rozrušovat.
Exotický mazlíček řádně dodržoval dopravní předpisy a při honičce s policií se držel v pravém pruhu vozovky. Klokana, plného energie, se policistům nejdříve nedařilo zastavit. Nedaleko obce Bohatice zvládli vačnatce nasměrovat k místním zahrádkám. Po změně trasy následovala další výzva.
Klokan se ale nechtěl nechat chytit. Snažil se o útěk - policistům dal pořádně do těla a důkladně otestoval jejich fyzickou kondici. Po „sportovním klání“ se nakonec zasahujícím policistům podařilo za pomoci doporučené techniky dobrodružného vačnatce odchytit, informovala policie na sociálních sítích.
Neuvěřitelný příběh ze zasněženého prostředí skončil dobře. Otužilý Kevin se vrátil do rukou majitelů živý a zdravý, navíc s nezapomenutelným zážitkem nejen pro něj, ale i pro všechny zúčastněné.
