Podivný „strejda Michal“ chtěl ze školky odvést dítě: Známá firma, říkají místní
Odvést ze školky cizí dítě se pokusil ve čtvrtek muž, který se představil jako „strejda Michal“. Neuspěl, případem se zabývá policie. Lidé z okolí ale tvrdí, že se jedná o známou firmu, podivně se prý chová už desítky let. Setkali se s ním dokonce i někteří rodiče dnešních předškoláčků. Poslední případ vyvolal diskuzi, jestli by muž mohl být nebezpečný.
Muž přišel do školky na jednom z libereckých sídlišť, představil se jako strejda Michal a chtěl si ze třídy vyzvednout dítě. Nebyl schopný se prokázat žádným zmocněním od rodičů. Učitelka navíc zjistila, že se jedná o podivína, který se dává do řeči s dětmi a mává na ně přes plot školky.
Přivolaná policie muže vyslechla, případ prověřuje, vyslýchá svědky. Podezřelý prý zatím z ničeho není. Školka na případ upozornila rodiče. Podle místních je ale podivín známá firma. Setkali se s ním už rodiče dnešních předškoláčků.
„Už jsem ho potkával před patnácti lety. Dělá to spoustu let a prochází mu to. Když si někdo přijde pro dítě do školky, tak podle mě je to pokus o únos. Jenže u nás se takové věci řeší, až když se něco stane, a to by se mělo změnit.,“ popsal pro CNN Prima NEWS táta chlapce, který do sídlištní školky chodí. Přidal, že mají o něco starší dceru ve škole, ale za této situace se bojí ji nechávat chodit domů samotnou.
„Strejdu Michala“ zná i žena z nedaleké bytovky. Muže prý v lokalitě vídá poměrně často. „Když jdu z práce a děti jsou ve školce na zahradě, tak stojí u plotu a pokaždé se s nějakým baví,“ líčila.
Na sociální síti se rozjela diskuze, zda může být muž nebezpečný. Někteří uvádějí, že je neškodný, nemocný a měli by ho lidé nechat být. „Znám ho od základní školy, vždy se ke mně choval slušně a i po letech, kdy mě neviděl, si mě pamatuje,“ uvedla Gabriela. Obdobně mluví i někteří další. Jenže mnohé komenty tak vstřícné nejsou, muž by si prý zasloužil tvrdý postih.
Proč se tak podivín chová, je otázkou. Podle osloveného psychologa se třeba jen snaží kompenzovat osamělost. „Kdyby to byla nějaká babička, tak by nám nevadilo, že se dává s dětmi do řeči. U muže, který navíc vypadá trochu divně, jak tvrdí místní, jsme mnohem více ostražití,“ vysvětlil psycholog Jeroným Klimeš. Dodal, že zda by podivín mohl být nebezpečný, nezle z dosud dostupných informací říci. Zodpovědělo by to pouze znalecké zkoumání.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.