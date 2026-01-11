Řidič na Nymbursku ujížděl policii: V protisměru se srazil s cisternou, zemřel on i spolujezdec

Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Choťánek na Nymbursku. Policisté pronásledovali ujíždějící vůz. Ten při předjíždění přejel do protisměru, srazil se s cisternou a začal hořet. Řidič a spolujezdec na místě zemřeli. 

Vše odstartovala běžná silniční kontrola v Poděbradech. Řidič místo toho, aby zastavil, šlápl na plyn a začal hlídce ujíždět. Jeho cesta skončila u nedalekých Choťánek. 

„Řidič pronásledovaného vozidla vjel do protisměru a čelně se střetl s cisternou převážející asfalt. Při dopravní nehodě začalo vozidlo hořet, zemřely v něm dvě osoby,“ popsala policejní mluvčí Vlasta Suchánková. 

Přivolaní záchranáři už řidiči ani spolujezdci z osobního vozu nemohli pomoci. „Lehké zranění měl utrpět i řidič cisterny,“ dodala Suchánková s tím, že policisté dopravní nehodu dokumentují a zjišťují veškeré okolnosti, jak přesně se odehrála.

 

Otto Ford Mustang ( 11. ledna 2026 19:30 )

Policajti ve sl. vozech nemají NIKOHO (honit) ale monitorovat , zajistit, zjistit či předvolat - pokud se rozhodnou auto nereágující na výzvu zastavit pronásledovat dopouštějí se většinou sami § Obecného ohrožení - jelikož sami svou riskantní jízdou NUTÍ pronásledovaného k NEBEZPEČNÝM manévrům viz. stihy drogově závislých na místo toho aby zvolnili a auto monitorovali či doprovázeli !

Každé auto jednou zastaví ale NENÍ zapotřebí OHROZIT VŠECHNY účastníky svou jízdou na majácích v nepřehledném sil. provozu jelikož si hraji na Bohy !

Díky těmhle Bohům s PĆR dnes UHOŘELI dva lidé v autě v CHOŤÁNKÁCH ! 😨 👎

opravdu ZRŮDNOST ! Nereagovat na výzvu - NENÍ Trestným činem ale přivodit SMRT rozhodně ANO - Policajti s PĆR ! 👎

Otto Ford Mustang ( 11. ledna 2026 19:20 )

zemřeli snad NEJKRUTĚJŠÍ Smrtí a to v PLAMENECH ! 😨

R.I.P. pronásledovaným obětem - Policie ČR ! 👎

Otto Ford Mustang ( 11. ledna 2026 19:18 )

O5 zbytečná Smrt na vrub POLICIE ČR a jejich tzv. Honičce ! 👎

Jestli Vám to nedochází tak minimálně Dvě oběti které jen neuposlechly výzvy POLICAJTŮ díky tomu UHOŘELY !

doufám že pozůstalí oběti a rodiny to tak Nenechají, a ráno jsem psal o Nebezpečné POLICII ! 😨

večer díky i nim jsou dva lidé MRTVI ! 👎

Uživatel_5695114 ( 11. ledna 2026 19:12 )

tak zrovna na ně si nemusíte dávat pozor , ti jsou už na pravdě boží , uhořeli jak v pekle

Uživatel_5695114 ( 11. ledna 2026 19:04 )

zase někdo útlocitný , když ho stavěli , neměli ujíždět , karma je někdy zdarma , a jinak asi souhlasíte s takovými šmejdy , že ?

