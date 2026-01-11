Řidič na Nymbursku ujížděl policii: V protisměru se srazil s cisternou, zemřel on i spolujezdec
Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Choťánek na Nymbursku. Policisté pronásledovali ujíždějící vůz. Ten při předjíždění přejel do protisměru, srazil se s cisternou a začal hořet. Řidič a spolujezdec na místě zemřeli.
Vše odstartovala běžná silniční kontrola v Poděbradech. Řidič místo toho, aby zastavil, šlápl na plyn a začal hlídce ujíždět. Jeho cesta skončila u nedalekých Choťánek.
„Řidič pronásledovaného vozidla vjel do protisměru a čelně se střetl s cisternou převážející asfalt. Při dopravní nehodě začalo vozidlo hořet, zemřely v něm dvě osoby,“ popsala policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Přivolaní záchranáři už řidiči ani spolujezdci z osobního vozu nemohli pomoci. „Lehké zranění měl utrpět i řidič cisterny,“ dodala Suchánková s tím, že policisté dopravní nehodu dokumentují a zjišťují veškeré okolnosti, jak přesně se odehrála.
Policajti ve sl. vozech nemají NIKOHO (honit) ale monitorovat , zajistit, zjistit či předvolat - pokud se rozhodnou auto nereágující na výzvu zastavit pronásledovat dopouštějí se většinou sami § Obecného ohrožení - jelikož sami svou riskantní jízdou NUTÍ pronásledovaného k NEBEZPEČNÝM manévrům viz. stihy drogově závislých na místo toho aby zvolnili a auto monitorovali či doprovázeli !
Každé auto jednou zastaví ale NENÍ zapotřebí OHROZIT VŠECHNY účastníky svou jízdou na majácích v nepřehledném sil. provozu jelikož si hraji na Bohy !
Díky těmhle Bohům s PĆR dnes UHOŘELI dva lidé v autě v CHOŤÁNKÁCH ! 😨 👎
opravdu ZRŮDNOST ! Nereagovat na výzvu - NENÍ Trestným činem ale přivodit SMRT rozhodně ANO - Policajti s PĆR ! 👎