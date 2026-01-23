Policista pro Blesk o vraždě Františka Mrázka: Promlčením to nekončí
Odtikávají poslední hodiny do chvíle, kdy bude promlčená vražda kontroverzního podnikatele Františka Mrázka (†47). Toho zastřelil nájemný vrah 25. ledna 2006. Policie údajně identitu vraha podle bývalého vyšetřovatele Karla Tichého zná, obvinění ale nepadne. Věnovat se objasnění legendárního mordu budou strážci zákona i nadále.
Mrázkovou vraždou se zabýval Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, od roku 2016 i speciální vyšetřovací tým Tempus. Jeho prací je rozklíčovat pomníčky, dlouho neobjasněné zločiny. „Snažil se i přes velký časový odstup získat nové poznatky, jež by pomohly případ vyřešit,“ uvedl pro Blesk.cz tiskový mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek.
Policisté tak vědí, že se nejednalo o náhodný mord, ale objednanou vraždu. Roky se proslýchá, že střelcem měl být nájemný vrah, bývalý elitní policista ze Slovenska. „Tady bych si prostě na devadesát procent troufl říct, že je to prostě ta správná cesta, správný tip,“ řekl pro server iDnes Karel Tichý. Jenže ani po 20 letech policisté nikoho neobvinili.
„Policie ČR musí případné trestní stíhání konkrétní osoby podpořit uceleným řetězcem důkazů, které by obstály před soudy všech stupňů. To se v tomto případě zatím bohužel nepodařilo,“ potvrdil Jakub Vinčálek. Z Mrázkovy vraždy se tak stane nevyřešený pomníček. Nic totiž nenasvědčuje tomu, že by se do neděle stal zázrak a padlo obvinění.
Kauza prý ale u ledu definitivně neskončí. „Přestože se blíží lhůta promlčení tohoto zvlášť závažného zločinu, neznamená to, že se nebudeme nadále objasnění tohoto případu věnovat,“ sdělil mluvčí.
Mrázek, vyučený lakýrník a invalidní důchodce, se z veksláka vyšvihl v divokých devadesátkách podezřelými kšefty s nemovitostmi na kontroverzního podnikatele se stamilionovým majetkem. Dodnes se spekuluje o jeho údajném archivu plném kompromitujících materiálů na vlivné byznysmeny, politiky i policisty.
Jenže ke konci života mu docházely peníze a na scéně se navíc objevil a z pomyslného trůnu krále podsvětí ho sesadil Radovan Krejčíř. Jeho jméno, stejně jako podnikatele Tomáše Pitra, zaznělo ve spekulacích v souvislosti s objednávkou Mrázkova mordu. Ve hře měl být boj o ovládnutí ústecké Setuzy.
Mrázkův bodyguard ale již dříve uvedl, že zadavatel vraždy je po smrti. Odpovědi by mohl přinést výslech Krejčíře, který si v současné době odpykává trest v jihoafrické věznici. K tomu ale dosud nedošlo a nevypadá to, že by se na tom v dohledné době mělo něco změnit.
