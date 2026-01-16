Záhadná úmrtí Rusů na Kypru: Oligarcha v rokli, diplomat oběšený
Na ruské ambasádě v Nikósii na Kypru byl nalezen mrtvý vysoce postavený diplomat, zatímco jen o den dříve zmizel ruský oligarcha z luxusní vily na jihu ostrova. Po týdnu pátrání bylo jeho tělo objeveno v nepřístupném terénu. Vyšetřování komplikuje diplomacie, jurisdikce i mlčení Moskvy.
Na Kypru se v lednu odehrála série událostí, které vyvolaly pozornost bezpečnostních složek i diplomatů napříč Evropou. V areálu ruské ambasády v Nikósii byl nalezen mrtvý ruský diplomat Anton Panov (†47). Tělo se nacházelo uvnitř přísně střeženého komplexu a místní úřady k němu získaly přístup až s výrazným zpožděním.
Ambasáda smrt tajila?
Podle informací zahraničních médií mělo jít o sebevraždu oběšením. Policie však nemohla vstoupit na místo nálezu ani provést vlastní ohledání. Důvodem byla diplomatická imunita oběti a Vídeňská úmluva, podle níž musí hostitelský stát získat souhlas diplomatické mise. Ten udělen nebyl.
Navíc se ukázalo, že úřady nebyly o smrti informovány okamžitě, ale až po několika dnech. Zprávy o údajně nalezeném dopise na rozloučenou, jenž se nikdy nedostal do rukou policie, vyvolaly další pochybnosti.
Záhadné zmizení a tělo v rokli
Napětí ještě zesílilo ve chvíli, kdy se ukázalo, že Panov zemřel jen den poté, co byl nahlášen jako nezvěstný ruský oligarcha Vladislav Baumgertner (†53), bývalý šéf zemědělského gigantu Uralkali.
Podnikatel zmizel ze svého domu v okolí Limassolu, odkud měl odejít na pracovní schůzku. Přestal komunikovat a jeho telefonní signál se naposledy objevil v odlehlé skalnaté oblasti u obce Pissouri. Rozsáhlé pátrání, do něhož se zapojila policie, civilní obrana, vrtulníky i drony, komplikovalo špatné počasí.
Až po několika dnech bylo v hluboké rokli na britském území nalezeno tělo v pokročilém stadiu rozkladu. Ostatky byly nalezeny v těžko přístupné soutěsce v prudkém skalnatém terénu, kam se bez lezeckého vybavení prakticky nedá sestoupit. I proto zůstává nejasné, jak se tam muž mohl dostat.
Rodina oligarchy mezitím odmítla spekulace, že by se Baumgertner vydal na horolezecký výlet. Podle příbuzných šlo o běžný pracovní den a nic nenasvědčovalo tomu, že by plánoval pohyb v nebezpečném terénu.
Podivná náhoda
Do případu začaly promlouvat i ruské zdroje. Některé telegramové kanály a exilová média tvrdí, že zesnulý diplomat Panov měl mít vazby na vojenskou rozvědku GRU a údajně zvažoval spolupráci se západními službami. Tato tvrzení však nebyla oficiálně potvrzena a ruské ministerstvo zahraničí je odmítlo komentovat.
Oficiálně zatím nikdo nepotvrdil, že by smrt diplomata a nález těla oligarchy spolu přímo souvisely. Vyšetřovatelé však připouštějí, že časová shoda a okolnosti obou událostí jsou přinejmenším znepokojivé.
