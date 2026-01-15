Dvě exploze v Utrechtu: Traumaplán a lidé pod troskami?!
V jednom z domů v centru nizozemského města Utrecht vypukl požár poté, co byly z místa slyšet nejméně dvě exploze. Podle nizozemské veřejnoprávní stanice NOS byli při neštěstí zraněni čtyři lidé. Zatím není jasné, co výbuch způsobilo, ani zda jsou na místě další oběti.
Starostka města Sharon Dijksmaová uvedla, že se neví, zda v budově nezůstali uvězněni lidé. „Snažíme se zjistit, zda se pod troskami nenacházejí další osoby,“ řekla starostka a dodala, že rozsah škod je tak velký, že tuto možnost nelze vyloučit.
Podle mluvčího hasičského sboru je stále příliš nebezpečné vstoupit do hořící budovy kvůli riziku jejího zřícení. Úřady dále vyzvaly místní obyvatele, aby poskytli prostor záchranným službám a nepřibližovali se k místu nehody.
Utrechtská nemocnice už zřídila pohotovostní traumatologické centrum. Červený kříž vyzval dobrovolníky, aby se tam co nejdříve dostavili.
