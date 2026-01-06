Požár vypukl po 21. hodině. Když hasiči dorazili na místo, plameny byly viditelné již z dálky. „Při likvidaci požáru jsme nasadili tři vodní proudy. Zásah jsme vedli jak z vnější, tak z vnitřní strany budovy,“ řekla mluvčí hasičů Kamila Langerová. Z budovy museli vynést také několik tlakových lahví, které pak ochlazovali.
Samotný požár dostali hasiči pod kontrolu do 20 minut. Jeho úplná likvidace trvala další dvě hodiny. Na místě hasiči ale zůstali až do rána a požářiště kontrolovali.
„Příčina vzniku požáru, při kterém shořela také tři v servisu zaparkovaná vozidla, nyní zjišťujeme ve spolupráci s policií. Předběžná škoda, kterou požár způsobil, byla vyčíslena přibližně na deset milionů korun,“ dodala.
VIDEO: Požár domu v Jablonci nad Nisou (4. 1. 2026)
