Požár vypukl po 21. hodině.  Když hasiči dorazili na místo, plameny byly viditelné již z dálky. „Při likvidaci požáru jsme nasadili tři vodní proudy. Zásah jsme vedli jak z vnější, tak z vnitřní strany budovy,“ řekla mluvčí hasičů Kamila Langerová. Z budovy museli vynést také několik tlakových lahví, které pak ochlazovali.

Poplach na Benešovsku: Hoří hala na opravu traktorů, propadla se střecha!

Požár haly v Tehově na Benešovsku, 6. ledna 2026

Samotný požár dostali hasiči pod kontrolu do 20 minut. Jeho úplná likvidace trvala další dvě hodiny. Na místě hasiči ale zůstali až do rána a požářiště kontrolovali.

„Příčina vzniku požáru, při kterém shořela také tři v servisu zaparkovaná vozidla, nyní zjišťujeme ve spolupráci s policií. Předběžná škoda, kterou požár způsobil, byla vyčíslena přibližně na deset milionů korun,“ dodala.

