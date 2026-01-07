Na Hradecku shořel linkový autobus: Jelo v něm 12 dětí!
V Žantově na Hradecku ve středu odpoledne oheň zničil linkový autobus. Včetně řidiče v něm cestovalo 15 lidí, z toho 12 dětí. Řidič se nadýchal zplodin hoření a převzali si jej do péče zdravotničtí záchranáři. Cestujícím se nic nestalo, z autobusu stačili včas vystoupit. Příčinu ohně hasiči zjišťují. Škodu zatím neurčili. Informaci řekla mluvčí hasičů Zuzana Strouhalová.
K hořícímu autobusu do Žantova, který je částí města Nový Bydžov, hasiči vyjeli po 13:30. „Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu (ze čtyř),“ uvedla mluvčí. Menší únik provozních kapalin z autobusu hasiči zasypali sorbentem. Cestující školáky dobrovolní hasiči rozvezli do sousedních obcí Lužec a Skochovice.
Silnici v Žantově policie kvůli požáru dočasně uzavřela.
