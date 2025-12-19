Nehoda malého letounu na královéhradeckém letišti: Při pádu vírníku se zranili dva lidé

Na královéhradeckém letišti spadl vírník
Na královéhradeckém letišti spadl vírník
Dva lidé, muž a žena, při nehodě utrpěli zranění
Dva lidé, muž a žena, při nehodě utrpěli zranění
Pád vírníku na královéhradeckém letišti
Autor: ČTK - 
19. prosince 2025
14:29

U královéhradeckého letiště v pátek dopoledne havaroval malý letoun, takzvaný vírník. Při nehodě utrpěli lehké zranění dva lidé, skončili v péči lékařů. Hasiči k nehodě vyjížděli v 11:09. Případem se podle policie bude zabývat Letecká amatérská asociace ČR.

O případu informovali hasiči Královéhradeckého kraje na síti X. „Jednalo se o muže a ženu, utrpěli lehčí poranění horních končetin,“ řekla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Lucie Hanušová.

Vírník je letadlo, které má stejně jako vrtulník rotující nosné plochy. Na rozdíl od vrtulníku se ale neroztočí vlastním motorem, ale autorotací díky pohybu vpřed, který zajišťuje samostatná motorová vrtule. Vírník je levnější a má kratší vzlet i přistání.

Video  Letadlo společnosti DHL se zřítilo nedaleko letiště ve Vilniusu, příčina zatím není známá  - X.com
Video se připravuje ...

Na královéhradeckém letišti spadl vírník
Na královéhradeckém letišti spadl vírník
Dva lidé, muž a žena, při nehodě utrpěli zranění
Dva lidé, muž a žena, při nehodě utrpěli zranění
Pád vírníku na královéhradeckém letišti

Témata:
pád letadlaletecká havárievírníkČeskoletištěKrálovéhradecký krajZdravotnická záchranná služba Královéhradeckého krajenehodaXLucie HanušováHradec Králové
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud