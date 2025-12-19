Nehoda malého letounu na královéhradeckém letišti: Při pádu vírníku se zranili dva lidé
U královéhradeckého letiště v pátek dopoledne havaroval malý letoun, takzvaný vírník. Při nehodě utrpěli lehké zranění dva lidé, skončili v péči lékařů. Hasiči k nehodě vyjížděli v 11:09. Případem se podle policie bude zabývat Letecká amatérská asociace ČR.
O případu informovali hasiči Královéhradeckého kraje na síti X. „Jednalo se o muže a ženu, utrpěli lehčí poranění horních končetin,“ řekla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Lucie Hanušová.
Vírník je letadlo, které má stejně jako vrtulník rotující nosné plochy. Na rozdíl od vrtulníku se ale neroztočí vlastním motorem, ale autorotací díky pohybu vpřed, který zajišťuje samostatná motorová vrtule. Vírník je levnější a má kratší vzlet i přistání.
