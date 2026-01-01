Desítky mrtvých ve švýcarském lyžařském středisku: Silvestrovské peklo po výbuchu v baru!

Oblast exploze ve švýcarském lyžařském středisku Crans Montana
1. ledna 2026 10:45
1. ledna 2026
10:45
Autor: ČTK 
1. ledna 2026
07:34

Mrtvých po požáru z noci na čtvrtek v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana je zřejmě několik desítek, část obětí jsou cizinci. Na sto lidí je zraněných, z toho většina těžce. Podle tiskových agentur o tom informovala místní policie. Pravděpodobně se jednalo o nehodu, podle regionální stanice Rhône FM mohla být příčinou manipulace s pyrotechnikou během novoročních oslav.

„Došlo k výbuchu neznámého původu,“ řekl agentuře AFP Gaëtan Lathion, policejní mluvčí v kantonu Valais (Wallis) na jihozápadě Švýcarska. „Je zde několik zraněných a několik mrtvých,“ dodal s tím, že zásah pokračuje. Policisté později informovali, že mrtvých jsou na místě desítky a až sto lidí je vážně zraněných.

Video  Tragický výbuch a požár baru ve Švýcarsku  - X.com
Video se připravuje ...

Exploze nastala kolem 01:30 v baru Le Constellation, který je oblíbený mezi turisty, právě když lidé slavili příchod nového roku.

Snímky zveřejněné švýcarskými médii ukazují budovu v plamenech a zasahující záchranné složky v okolí.

Témata:
smrtexplozeŠvýcarskovýbuchNový rokValaisWallis
Boris Repka ( 1. ledna 2026 10:32 )

Balili pyrotechniku po ohňostroji....

Zobrazit celou diskusi
