Policie hledá svědky tragédie na Pelhřimovsku: Cyklista zemřel po střetu s autem
Smrtelná nehoda uzavřela v úterý večer silnici u Vystrkova na Pelhřimovsku. Po srážce s osobním autem tam zemřel cyklista, zraněním podlehl i přes rychlý zásah záchranářů.
Po střetu s osobním autem zemřel ve středu 14. ledna večer na Pelhřimovsku cyklista. Nehoda se stala po 19:00 na silnici 34 u Vystrkova. Její příčinu a okolnosti policie zjišťuje, uvedla mluvčí policie Jana Kroutilová.
„V místě došlo ke střetu cyklisty jedoucího od Humpolce na jízdním kole s osobním vozidlem Škoda Octavia světlé barvy, jehož řidič jel v opačném směru. Cyklista po střetu upadl na komunikaci, utrpěl vážná zranění, kterým podlehl,“ uvedla mluvčí policie Michaela Lébrová. Dechová zkouška u řidiče byla negativní, škodu policie odhadla na více než 40.000 korun.
Policie potřebuje, aby se přihlásili svědci nehody a lidé, kteří u dopravní nehody asistovali do příjezdu složek integrovaného záchranného systému. Žádá také o záznamy z palubních kamer aut, která místem v době nehody, případně krátce před ní a po ní, projížděla. Svědci se mohou přihlásit přes tísňovou linku 158.
Přesně tak ! Cyklisti v podvečer, za špatné viditelnosti a tomto ročním období nemají na silnici co dělat ! Jsou to nejen sebevrazi a vůči nám motoristům, je to od nich přímo bezohlednost !