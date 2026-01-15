Policie hledá svědky tragédie na Pelhřimovsku: Cyklista zemřel po střetu s autem

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: archiv)
Aktualizováno -
15. ledna 2026
09:15
Autor: ČTK - 
14. ledna 2026
22:33

Smrtelná nehoda uzavřela v úterý večer silnici u Vystrkova na Pelhřimovsku. Po srážce s osobním autem tam zemřel cyklista, zraněním podlehl i přes rychlý zásah záchranářů.

Po střetu s osobním autem zemřel ve středu 14. ledna večer na Pelhřimovsku cyklista. Nehoda se stala po 19:00 na silnici 34 u Vystrkova. Její příčinu a okolnosti policie zjišťuje, uvedla mluvčí policie Jana Kroutilová.

„V místě došlo ke střetu cyklisty jedoucího od Humpolce na jízdním kole s osobním vozidlem Škoda Octavia světlé barvy, jehož řidič jel v opačném směru. Cyklista po střetu upadl na komunikaci, utrpěl vážná zranění, kterým podlehl,“ uvedla mluvčí policie Michaela Lébrová. Dechová zkouška u řidiče byla negativní, škodu policie odhadla na více než 40.000 korun.

Policie potřebuje, aby se přihlásili svědci nehody a lidé, kteří u dopravní nehody asistovali do příjezdu složek integrovaného záchranného systému. Žádá také o záznamy z palubních kamer aut, která místem v době nehody, případně krátce před ní a po ní, projížděla. Svědci se mohou přihlásit přes tísňovou linku 158.

Video  První pomoc cyklistovi, kterého 19. července 2024 srazila tramvaj.  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Související

pragver ( 15. ledna 2026 09:29 )

Přesně tak ! Cyklisti v podvečer, za špatné viditelnosti a tomto ročním období nemají na silnici co dělat ! Jsou to nejen sebevrazi a vůči nám motoristům, je to od nich přímo bezohlednost !

magda1 ( 15. ledna 2026 08:49 )

Samozřejmě je mi líto zmařeného lidského života,ale na druhé straně mě nepřestane udivovat hloupost některých lidí když všude hlásí ať lidé pokud mohou tak nejezdí autem a on si sedne na kolo,večer kdy je špatná viditelnost a na silnicích kluziště a jede se projet.Nabízí se úvaha :nebyl to sebevrah?Protože normálně smýšlející člověk to neudělá 🙁

