Krvavá vražda krásné influencerky: Dolli Molnárovou našli ubodanou!
Maďarská influencerka Dolli Molnárová (†29) se stala obětí brutální vraždy. Fitness tiktokerku našli v jejím luxusním budapešťském bytě ubodanou v louži krve. Hasiče na místo zavolali její přátelé potom, co se jim dva dny vůbec neozvala. Policii se od té doby podařilo zadržet hlavního podezřelého.
Dolli se na sociálních sítích proslavila především v oblasti fitness. Mimo to se živila jako modelka. Hasiči její tělo objevili 6. ledna. Stalo se tak na popud dívčiných přátel, kteří se s ní předcházející dva dny nemohli vůbec spojit. Když hasiči vešli do bytu, čekal je hororový pohled.
Objevili ženino tělo s několika bodnými ranami. Podle vyšetřování policie měla krátce před smrtí pohlavní styk. Policisté dostali podezření, že to bylo s pachatelem ohavného činu, a tak zatkli třiatřicetiletého Gábora. Ten během výslechu nic nepopíral a vysvětlil, proč se choval vůči mladé krásce tak krutě.
„Obžalovaný se předem rozhodl získat finanční prostředky vraždou,“ uvedl podle deníku The Sun soudce. S penězi však podle soudce neměl vůbec běžné plány. Podle výpovědi je chtěl použít na koupi zbraně a tu pak použít proti nejmenovanému politikovi. Dolli navíc tou dobou začala kromě Tik Toku působit i na specializovaných stránkách pro eskorty. Gábor si tedy zaplatil její společnost a pak ji zavraždil a okradl.
„Několikrát ji bodl. Po vraždě oběti prohledal byt a vzal si cennosti,“ zaznělo u soudu. Měl si s sebou odnést ženin telefon, sluchátka a bundu. Gábora policisté obvinili z vraždy a čeká na rozhodnutí soudu.
